Facebook quiere que te metas en política (activa)

En ocasiones el activismo político en la Red se reduce a hacer ruido como si se fuera un robot lanzador de 'spam' que envía mensajes a discreción, o a ejercer del típico troll que da la turra en todas y cada una de las publicaciones de los políticos o instituciones de turno.

La mayoría saben que esas estrategias no suelen funcionar, como tampoco sirve de mucho poner el icono de 'Me enfada' en el post de Facebook de una medida de tu Ayuntamiento que no te guste. Sin embargo, parece que Zuckerberg quiere que esto cambie un poco y que su red social sirva también para canalizar quejas o propuestas a representantes locales.

Según ha comprobado 'Techcrunch', Facebook está probando una nueva funcionalidad que hace más fácil compartir tus puntos de vista con un político directamente desde la ventana de publicación de un post nuevo. En la ventana que aparece al escribir un texto nuevo aparece una nueva opción que permite añadir a los representantes políticos de tu zona que estén en Facebook.

Se trata de que expreses tu opinión política en tu muro, algo que a muchos cada vez les da más pudor, pero también que eso sirva para contactar con el representante electo que pueda ayudar a solucionar el problema, además de aleccionar a la familia, amigos y seguidores a sumarse a la causa y a hacer lo mismo.

Parece una especie de 'Change.org' a pequeña escala, aunque estas cosas en una red tan usada como Facebook podrían crecer también como la espuma. Tranquilos, que la nueva opción no ha aparecido de momento por España, así que de momento no podéis dar la brasa a Cristina Cifuentes o Ada Colau.

La web tecnológica afirma que está disponible en Estados Unidos tanto en páginas individuales como públicas. En las primeras aparece integrado en la opción de 'Sentimiento / Actividad' y en las segundas tiene un icono propio. De momento está disponible en la versión de ordenador y en la app móvil.

Funcionalidad de Facebook | Techcrunch

Esto, de todas formas, no significa que la queja, súplica o alabanza le aparezca al receptor como una notificación en su cuenta -por suerte para él-: la idea es hacer más sencillo hablar directamente con los representantes públicos y darles tus datos de contacto.

En el pasado mes de febrero, Mark Zuckerberg escribió un texto en el que comentaba que uno de sus planes para la red social es que la gente esté más comprometida con las sociedad civil. De momento ya ha hecho avances a nivel local, facilitando el contacto con los ayuntamientos. ¿Lo siguiente?