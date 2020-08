Facebook Messenger comienza a integrarse en Instagram

Poco a poco Mark Zuckerberg va cumpliendo su promesa de convertir en un solo servicio a todas sus apps sociales, como son WhatsApp, Instagram, Facebook o Messenger. Si en los últimos meses hemos visto cómo el logotipo de Facebook ha aparecido en distintas apps del grupo, ahora la integración se va haciendo realidad poco a poco con algunas novedades que vamos conociendo, como es el caso de hoy con la integración de los mensajes de Messenger en la red social de Instagram, que sustituirá a su herramienta de mensajes directos denominada “Direct”.

Messenger llega a Instagram

Ha sido este fin de semana cuando los usuarios de Instagram han comenzado a ver una nueva notificación que les avisa de la “buena nueva” que supone la integración de la app de mensajería de Facebook en la red social. En el mensaje se puede ver tanto el logotipo de Instagram como el de Messenger juntos, y un mensaje en el que nos avanzan que existe otra forma de enviar mensajes en Instagram. Todo ello gracias a la integración de la app de mensajería de Facebook con la red social Instagram. De momento esta notificación solo la han recibido los usuarios de la red social en Estados Unidos.

Esta fusión significa que pronto los usuarios de Instagram van a poder chatear con los de Messenger de la misma manera que lo podrán hacer con otros de la propia red social fotográfica. Ahora los usuarios de Instagram pueden ver en la parte superior derecha de la pantalla un icono de Messenger con el que pueden empezar a chatear cuando quieran con otros contactos de Facebook. Este logotipo reemplaza por tanto al de Instagram Direct, que era a través del cual chateábamos con otras personas desde esta red social.

Al integrarse Messenger, los usuarios de Instagram van a poder disfrutar de unos chats diferentes, como lo son en la app de mensajes de Facebook. Esto quiere decir chats con más color, más y mejores emoji y reacciones, así como nuevos gestos para poder responder a los mensajes de manera más sencilla. Básicamente todo esto llega porque Messenger se integra en Instagram. Parece ser que la posibilidad de chatear con usuarios de Facebook todavía no está disponible, pero es de esperar que en breve se pueda hacer, tal y como adelantó Facebook en su momento con los planes de unificación de todas sus plataformas en una.

La idea de Facebook es que la integración de todas las plataformas de Facebook sea limitada. Esto quiere decir que sean compatibles todas ellas entre sí, como en este caso son los servicios de mensajería y los contactos, pero que las apps sigan existiendo de manera independiente. Por tanto parece que no debemos temer por esos primeros planes que apuntaban a la unificación total de todos los servicios en una sola app. Algo que por otro lado no tendría sentido alguno y terminaría por empujar a los usuarios a otras apps más sencillas y con políticas de privacidad más transparente. No obstante todavía es de esperar que pasen semanas hasta que podamos disfrutar de esta integración en España.