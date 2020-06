Estamos en año de elecciones en Estados Unidos, y como es lógico, el miedo a la desinformación en las redes y el daño que ello puede llegar a hacer sigue estando muy presente para las grandes redes sociales. Hay una práctica bastante habitual en estas redes, como en Facebook, donde muchos usuarios comparten contenidos informativos de manera consciente que son bastante antiguos, muchas veces con varios meses e incluso años de antigüedad. Publicaciones sacadas de su contexto original, pero que al verlas en un feed tienen mucho sentido con la situación actual. Es una manera más de desinformar y de generar debates inexistentes con noticias que son reales, pero que están totalmente sacadas de contexto. Por eso ahora Facebook está lanzando una nueva característica que nos advertirá de la antigüedad de estas publicaciones.

No te quedes solo con el titular

Es uno de los problemas del reenvío masivo de noticias en redes sociales, que normalmente nos quedamos solo con el titular, y así se consigue el efecto buscado por la persona que está expandiendo esas informaciones. No hablamos de noticias falsas, sino de noticias antiguas y contenidos antiguos que sacados de su contexto original crean una opinión un tanto deformada del hecho que se está informando. Desde hoy Facebook está advirtiendo a los usuarios que compartan artículos con más de tres meses de antigüedad que ese contenido ya es viejo. Aunque lógicamente solo será una advertencia, y debajo de ella tendremos la opción de seguir adelante con la publicación o bien de volver atrás para poder enmendar el error.

La nueva notificación | Facebook

Una novedad que ha anunciado Facebook en su blog oficial, y que hoy se está extendiendo a todos los usuarios en la red social en todo el planeta. Cuando pulsemos sobre el botón compartir en un artículo aparecerá esta nueva información que nos anuncia que ese contenido tiene una antigüedad de más de 90 días. Esto es algo que puede ser muy útil, porque muchas personas con la mejor de las intenciones suelen compartir contenidos que a su vez han aparecido en su muro y que creen que contienen información relevante en el momento actual. Pero que en realidad es un artículo antiguo que solo consigue desinformar, al sacar las cosas de su contexto original para querer mezclarlo con otros temas de la actualidad relacionados con ese contenido original, pero ya veterano.

En el mismo anuncio Facebook también ha anticipado la llegada de nuevas notificaciones para los usuarios relacionadas con los contenidos del COVID-19 que puedan compartir. Porque también habrá una notificación que nos advierta de que los enlaces que estamos compartiendo relacionados con la pandemia puede que no sean genuinos y nos emplazarán a que visitemos fuentes de información oficial relacionadas con la pandemia en lugar de otros medios que no están verificados o que son potencialmente fuentes de desinformación. En cualquier caso a partir de hoy si vas a compartir un contenido viejo de manera intencionada o no, la red social te advertirá de lo que estás haciendo, algo que podría hacernos recapacitar.