La red social de Mark Zuckerberg todavía sigue siendo la más popular del planeta, y a pesar de su aspecto ya viejo para muchos, es la opción preferida para buscar gente y compartir diferentes contenidos con amigos, porque simplemente es donde están todos aquellos que conocemos, independientemente de la edad. Pues bien, la interfaz blanca de Facebook es ya un clásico, y desde luego no ayuda mucho a nuestros ojos cuando estamos navegando por la red social por la noche, por ejemplo, cuando hay poca luz a nuestro alrededor. A ello le está poniendo solución Facebook cuando lo usamos desde el móvil, gracias al nuevo modo oscuro que está probando la red social.

Este es el aspecto del modo oscuro de Facebook

Los modos oscuros están llegando a las apps más destacadas, y aquellas que todavía no lo han hecho estarán ya cerca de hacerlo. Es el caso de Facebook, que aunque prometió la llegada de este modo para comienzos de este 2019, ahora por fin hemos conocido que este modo es algo más que una promesa, y está presente ya en las últimas versiones de la aplicación que está probando la propia red social. Ha sido el ingeniera Jane Wong quien ha descubierto el nuevo desarrollo en la app de la red social, en la que el modo oscuro destaca por encima de cualquier otra nueva función.

Modo oscuro de Facebook | Jane Wong

De momento se trata de algo oculto dentro de la app, pero es evidente que por las imágenes su desarrollo está bastante avanzado para la red social. De hecho en el estado actual de este modo, hay todavía muchas zonas de la red social donde este no se aplica, y se sigue mostrando el fondo blanco característico de la red social en todas las plataformas donde está presente. Precisamente esa esa es la idea de esta red social y de cualquier otra con este tipo de visualización oscura. Porque se busca una interfaz que cuando haya poca luz alrededor, no emita demasiada luz y brillo que pueda dañar nuestra vista a largo plazo, fatigarla o alterar nuestro ritmo circadiano y dificultar la conciliación del sueño.

Aunque hay otra razón de tanto peso o más para los usuarios, como es el gasto de batería que esto genera. Con un fondo oscuro, en los móviles con pantallas OLED el consumo es mínimo, ya que no hay que encender prácticamente píxeles para mostrar ciertos mensajes en pantalla. Siempre se va a gastar menos energía al no tener que dibujar píxeles de colores claros, si el fondo es negro, directamente no se encienden esos píxeles, y por tanto el consumo cae en picado. Por el contrario, si tienes un móvil con pantalla tradicional, LCD, no vas a notar en nada este cambio. Eso sí, seguirá protegiendo tu vista ante un brillo excesivo. En cualquier caso parece que este modo oscuro para la app de Android de Facebook cada vez está más cerca, y podríamos disfrutarlo perfectamente antes de que acabe este año 2019, aunque eso sí, lo hará con bastante retraso.