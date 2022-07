Exprime TikTok este verano sin poner en peligro tu privacidad

Las redes sociales se han convertido en una parte muy importante de nuestras vidas. A través de ellas compartimos todas nuestras experiencias y podemos ser partícipes de las de nuestros amigos. Pero a la hora de usarlas debemos asegurarnos de que lo hacemos de forma segura. A continuación, te damos algunos consejos para mantener la privacidad en TikTok.

Descubre las medidas de seguridad de TikTok y disfruta al máximo de la experiencia

El verano es la época del año propicia para salir y disfrutar. El buen tiempo y las altas temperaturas propician todo tipo de actividades. Además, al disponer de más tiempo libre podemos dedicar gran parte al uso de estas apps. Pero no debemos olvidarnos de la seguridad, un aspecto muy importante sobre todo cuando hablamos de menores. Descubre las herramientas y funcionalidades que reúne la red social para ayudarnos con este asunto. Hacer un uso responsable de las redes sociales está en nuestras manos y sobre todo cuando se trata de los más pequeños de la casa. En TikTok encontramos contenidos para toda la familia, pero nuestro deber como padres es velar por el bienestar de nuestros hijos. De ahí que la app incluye una opción que permite establecer límites en el uso de las cuentas de los adolescentes.

sincronización familiar en Tik Tok | TecnoXplora

Se trata de “sincronización familiar” una herramienta más de control parental a través de la cual podemos enlazar la cuenta de usuario de los pequeños y aplicar una serie de ajustes que nos permiten gestionar el uso. Entre las opciones que incluye se encuentran limitar el tipo de contenido al que pueden acceder, administrar los ajustes de seguridad y privacidad de la cuenta o gestionar el tiempo de uso de la app. Tras vincular la cuenta de nuestros hijos, accedemos a través de los “ajustes de privacidad y seguridad” y sólo debemos seguir los pasos del asistente.

Las redes sociales tienen sus aspectos positivos ya que son una ventana al mundo, pero también tienen sus inconvenientes como los trolls y aquellas personas que se dedican a hacer comentarios maliciosos con diferentes fines. Para evitar a usuarios indeseables tenemos la posibilidad de configurar la visibilidad de nuestro perfil. Utilizando la configuración de cuenta privada, solo tendrán acceso los usuarios que hayamos aceptado previamente, así evitamos que cualquiera tenga acceso a nuestros contenidos y pueda opinar de ellos, para bien o para mal.

En el caso de los adolescentes es muy importante protegerlos de este tipo de prácticas. Por lo que de forma predeterminada los usuarios cuyo rango de edad se encuentra entre los 13 y los 15 años el perfil aparece como privado. Esto además lleva consigo una serie de restricciones como son no tener acceso a la función de mensajería directa ni a la descarga de vídeos. Del mismo modo que podemos dejar o no que se recomiendo nuestro perfil a otros usuarios. Además de todo esto, la app da la opción de gestionar los comentarios, creando filtros con palabras clave evitando que se publiquen. La opción “filtrar todos los comentarios” los mantendrá ocultos y sin publicar hasta que sean o no aprobados.