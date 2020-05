Todavía no hemos salido del confinamiento total al que hemos estado sometidos durante meses en medio mundo, pero estas medidas para evitar la expansión del coronavirus se van relajando poco a poco en diferentes países. Como en España, en otros países se está viviendo esa desescalada que está permitiendo volver poco a poco a la normalidad previa a la llegada de la pandemia. Ese confinamiento y el aumento del consumo de datos durante esos meses llevaron a muchas grandes plataformas de Internet a limitar la manera en que los usuarios generaban tráfico de datos, reduciendo la resolución del streaming o limitando, como en el caso de WhatsApp, la duración de los estados.

Los estados recuperan la normalidad en WhatsApp

Normalmente los estados tienen una duración de 30 segundos en WhatsApp, el pasado mes de marzo, a finales, WhatsApp decidía con buen criterio limitar su duración a 15 segundos, la mitad de lo normal. De esta manera se conseguiría reducir el intercambio de datos entre los usuarios, y así descongestionar las redes. Pues bien, parece que ahora este límite se está revirtiendo con el avance del desconfinamiento, ahora que más o menos está volviendo todo a la normalidad. Así lo hemos conocido gracias a WABetaInfo, que ha podido comprobar en la beta de WhatsApp 2.20.166 este límite está siendo aumentado hasta los 30 segundos de nuevo, tal y como era antes de que comenzaran los confinamientos masivos.

WhatsApp | Photo by Himanshu Gangwar on Unsplash

Por tanto quien cuente con esta actualización a la beta podrá acceder de manera inmediata a al nuevo límite de 30 segundos en los estados. Anteriormente no se podían subir estados de 16 segundos en adelante, por lo que ahora no se pueden subir es 30 segundos en adelante, la duración original. Lógicamente estamos hablando de la beta de WhatsApp, por lo que si no cuentas con ella, y estás utilizando la versión estable de la aplicación, es posible que no veas estos cambios hasta que llegue una actualización nueva que elimine este límite. Por lo que es posible que empieces a ver de nuevo estados de hasta 30 segundos por parte de esos contactos que cuentan con la beta de WhatsApp.

Todo ello a la vez que sigues con la limitación de los 15 segundos. En cualquier caso un cambio como este, que no se trata de una nueva funcionalidad, sino regresar a un punto anterior de una existente, lo normal es que llegue casi de manera inmediata a la versión estable de WhatsApp. Solo esperamos que este tipo de medidas no tengan que volver a darse, eso quiere decir que el virus está controlado, y que no es necesario volver a endurecer el confinamiento de la población en todo el mundo. Lo mismo está ocurriendo con las plataformas de vídeo en streaming, que poco a poco están volviendo a la normalidad, llevando de nuevo la máxima calidad en sus vídeos, ahora que el consumo de estos datos no va a ser tan desorbitado como en los meses de marzo y abril.