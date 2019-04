Normalmente las redes sociales las hemos asociado a conocer gente en nuestros ratos de ocio como Instagram Facebook o Snapchat, e incluso para trabajar y tejer una gran red de contactos profesionales, como ocurre con linkedIn. Pero en este caso nos acercamos a una red social que nos permite explotar un lado distinto de nuestra personalidad. Siempre y cuando seamos auténticos artistas y necesitemos compartir con sus homónimos toda la creatividad que llevamos dentro. Hay decenas de canciones que conocemos de artistas reconocidos, que fueron comenzadas por unos, y terminadas por otros.

Red social Mudeo | Mudeo

Pues esta red social nos propone algo similar, un medio en el que los artistas puedan crear sus canciones colaborando con otros canta autores o compositores. Esta red social se llama Mudeo, y permite crear temas parcialmente para compartirlos con otros artistas que le den su propio toque o directamente las terminen. Esta aplicación, que recomiendan utilizar con cascos para evitar el eco en las grabaciones, permite subir cualquier composición, no solo el audio, sino también un vídeo en el que aparecemos cantando o tocando este tema. Este lo dejamos subido, y esperamos a que otros artistas hagan su propia magia con él.

Red social Mudeo | Mudeo

Es una app de audio multi pista, por lo que quien coge una canción que se ha subido a esta red social, puede añadir su propia pista, terminando la canción, o simplemente añadiendo un arreglo que piense que le puede ir bien al tema. El objetivo es la colaboración por parte de distintos artistas, para que estos puedan complementar su talento creando excelentes temas. Es una buena forma de conocer a otras personas que pueden coincidir con nosotros en gustos y que puede ofrecer todo su talento para crear un gran tema. Quien sabe, lo mismo podemos encontrar pareja en esta app, artísticamente hablando.

Esta app se encuentra disponible tanto para móviles Android como para los iPhone con el tradicional iOS. Como es lógico, es muy recomendable que tengamos cierta trayectoria o formación musical para utilizar esta red social de Mudeo, ya que el objetivo es crear piezas musicales de calidad con la colaboración de distintos artistas. Imaginad que la canción coral por excelencia "We are the world" se hubiera grabado hoy en día, perfectamente podrían haberse enviado unos a otros un Mudeo para ir cantando su parte de la canción, ese es el espíritu de esta red social.