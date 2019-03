Esta app sí te dice quién te ha borrado de Facebook (en serio)

Se llama 'Who deleted me on Facebook' (literalmente “Quién me borró en Facebook”) y permite saber lo que intriga a millones de usuarios de la red social: quién te ha borrado como contacto. Son numerosas las aplicaciones fraudulentas que prometían los mimos resultados y que, sin embargo, eran una fuente de spam o incluso malware.

Sin embargo, con 'Who deleted me on Facebook' los usuarios sí que pueden saber realmente qué contactos de Facebook han decidido marcharse de sus vidas digitales sin despedirse. Se trata de una aplicación gratuita (disponible tanto para iOS como para dispositivos Android) que pasará lista en nuestro Facebook para decirnos quién nos ha abandonado.

Al comprobarlo, 'Who deleted me on Facebook' nos dirá cuántos contactos hemos perdido y cuántos amigos nuevos tenemos en la red social. Finalmente, la aplicación nos da los nombres de ese selecto club de contactos que ya no están entre nosotros.

Con esta app, sin embargo, no se puede comprobar quién nos ha borrado en el pasado, ya que solo tiene efecto una vez instalada. No obstante, antes de usarla piensa si realmente quieres saber quién no te considera digno de formar parte de su muro de Facebook.