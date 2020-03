La aplicación de mensajería puede seguir sorprendiéndonos, a pesar de que ya lo sabemos casi todo de ella. Pero a veces pueden producirse situaciones en las que nos podemos sentir un tanto confusos, ya que existen algunos mensajes en la aplicación, y no precisamente escritos por nuestros contactos, que nos pueden llevar a dudar en un momento dado. Sobre todo porque son mensajes que se muestran con poca frecuencia y por tanto su significado no es conocido. Si te has topado con un mensaje como “Esperando mensaje, esto puede tomar tiempo” hay una explicación, y no, no le pasa nada a tu teléfono o app de WhatsApp.

¿Qué quiere decir esto?

Este es un mensaje que se suele mostrar en el propio chat, precisamente como un mensaje más. Podemos ver el nombre de la persona que ha enviado este texto, pero no así su contenido. Pues bien, este mensaje lo que nos dice es que hay un problema con el cifrado de extremo a extremo con el mensaje que se ha enviado por esa persona. Como sabéis este cifrado de extremo a extremo lo que hace es proteger los mensajes de que los puedan ver terceras personas.

El curioso mensaje de WhatsApp | Tecnoxplora

Con este cifrado solo nosotros y las personas que comparten el chat pueden acceder a esos mensajes. Entonces lo que quiere decir este mensaje es que el cifrado de extremo a extremo no se ha podido aplicar aún a ese mensaje que se ha enviado ¿la causa? Que seguramente la persona que ha enviado el mensaje ha perdido la conexión, y por tanto no se puede hacer ese cifrado de extremo a extremo. Por tanto no es seguro enviar el mensaje y WhatsApp se defiende de esta manera, demorando la entrega del mensaje. En este momento es en el que se muestra este mensaje alternativo en el chat.

Uno de las situaciones más comunes que pueden derivar en esta situación es que la persona que nos ha enviado el mensaje haya reinstalado WhatsApp. Situación en la que la app no puede cifrar los mensajes, razón por la cual se avisa a los otros usuarios de esta condición y de que los mensajes llegarán más tarde. Si necesitas recibir ese mensaje una alternativa es hablar con la persona que te lo ha enviado e instarle a que abra la app de WhatsApp. Por tanto como veis es un problema sobre todo de disponibilidad de WhatsApp para poder cifrar estos mensajes. Es un mensaje extraño, pero que lo que nos dice es que el otro usuario no tiene WhatsApp disponible para cifrar estos mensajes. Algo que es básico para mantener un funcionamiento seguro de la aplicación y de la privacidad de los mensajes que enviamos.