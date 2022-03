Enviar mensajes desde WhatsApp a iMessage y viceversa, es lo que quiere la Unión Europea

El mercado de la mensajería instantánea no ha sufrido muchos cambios en los últimos años, salvo por la desbandada de usuarios que tuvo WhatsApp a comienzos de 2021 por sus nuevas condiciones de privacidad. Pero más o menos las apps más destacadas son WhatsApp y Telegram tanto en Android como iOS, e iMessage en los móviles de Apple también. Como bien sabéis no es posible enviarse mensajes entre usuarios de distintas plataformas, pero es algo que podría pasar en el futuro, si los deseos de la Unión Europea se hacen realidad.

Nuevas reglas del juego

Así lo han definido las autoridades europeas, que, tras una reunión de ocho horas entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión han acordado que “los servicios de mensajería más grandes (como Whatsapp, Facebook Messenger o iMessage) tendrán que abrirse e interoperar con mensajes más pequeños. plataformas, si así lo solicitan” esto quiere decir que, en el futuro, es posible que se puedan enviar mensajes desde WhatsApp a iMessage y al revés, así como desde Facebook Messenger a estos y viceversa, o desde Telegram a WhatsApp, Signal o la app de mensajería de Apple.

Buscando en WhatsApp | Photo-by-sehoon-ye-on-Unsplash

Básicamente lo que se ha decidido por parte del regulador, es que los usuarios de plataformas más pequeñas o incluso los de las que cuentan con más usuarios, puedan intercambiar mensajes de una manera sencilla, sin que esto pueda ser impedido por problemas técnicos o falta de compatibilidad entre ellas. Vamos, que las apps se usarán más o menos por las virtudes de la propia aplicación, y no porque nos veamos condicionados por el número de contactos que tenemos en esa app.

Eso quiere decir que, si por alguna razón nos gusta más escribir en Telegram, tengamos total libertad de chatear, enviar fotos o vídeos a otras personas, aunque estas no tengan la misma aplicación de mensajería que nosotros. La realidad es que se trata de una función que tiene todo el sentido, porque la situación actual se podría comparar con un entorno hipotético tan surrealista como el no poder llamar a nuestra familia o enviarles un SMS porque tienen un operador de telefonía distinto. No es así, cada uno elige el que le parece mejor, y habla con todos los demás sin penalización alguna, lo contrario, como en el caso de las apps de mensajería, no tendría sentido. Por tanto, por ahí podría crecer y sobre todo evolucionar este mercado.

De momento es una propuesta, que antes tendrá que ser debatida y aprobada en el marco del Parlamente europeo. A partir de ahí como es habitual, los plazos dependerán de muchos factores, y no será hasta su publicación en el Boletín Oficial europeo cuando estas nuevas normas sean una realidad. Desde luego es algo que de hacerse realidad va a ir en beneficio sobre todo de los usuarios, que podrán elegir libremente la app de mensajería que más les guste, sin pensar en sus contactos. Y también será beneficioso para todas esas apps de mensajería más pequeñas, que no pueden crecer precisamente por la circunstancia de los contactos.