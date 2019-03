Diez cosas que Facebook contó (y no contó) en su visita a España

En un encuentro con periodistas en las oficinas de Facebook España, el director de producto de Facebook Adam Mosseri comentó algunas de las últimas novedades de la red social. Este directivo es el responsable de la sección de últimas noticias, también llamado 'feed', una miscelánea de contenidos que se actualiza constantemente y que es lo primero que vemos al iniciar sesión o abrir la app.

En la charla Mosseri no ha desvelado grandes secretos –tampoco se esperaban– pero sí ha dado algunas informaciones útiles. Estas son las diez cosas que el directivo ha contado (y no ha contado).

Por qué te aparece un contenido y no otro en el 'feed'

Mosseri afirmó que el algoritmo de Facebook se basa en tres criterios para mostrarte un contenido u otro. Según el directivo influye el tipo de relación (y su intensidad) que tengas con el emisor de la publicación –si es tu amigo (afecta si interaccionas mucho con él o no), tu hermana o una página a la que sigues–, el tipo de post –que puede ser una foto, un enlace, un vídeo o simplemente un texto– y la actividad de este post –hablamos aquí de los ‘me gusta’, las veces que se ha compartido y los comentarios que tiene–.

Todo esto Facebook lo mete en la coctelera que es su algoritmo y te lo devuelve de forma personalizada. Si un usuario tiene predilección por las fotos (Facebook lo sabrá porque las abre todas mientras que no pincha en ningún enlace) le aparecerán más publicaciones que tengan fotos. Ni que decir tiene cuantos más ‘me gusta’ tenga un post más fácil será que aparezca. Y se mostrará antes una publicación de un amigo próximo que de una página a la que un día seguimos porque si lo hacías entrabas en un concurso de dos entradas para ver en cine el remake de ‘Los goonies’.

Cómo no perderte nada de una persona/página concreta

Hace unos meses Facebook puso en marcha una funcionalidad para no perderte nada de lo que publique una persona o una página en la que tengas un interés especial. Mosseri puso el ejemplo de un artista que está a punto de anunciar las fechas de su gira. Una vez que sigas su página puedes pinchar en el botón ‘Te gusta’ (o ‘Le sigues’ si es un perfil personal) y se desplegará un menú con la opción ‘Ver primero’. Al hacer clic todas sus publicaciones te aparecerán arriba.

Cuando no quieres que Facebook te abofetee con cierta información

En las pasadas Navidades Eric Meyer, padre de una niña que había muerto en 2014, se encontró de frente con la foto de su hija en Facebook. La red social había lanzado una funcionalidad que invitaba a los usuarios a ver cómo había sido su año y la vista previa del año incluía algunas de las fotos más populares que había publicado el usuario. Así fue como Meyer se encontró con un contenido que le trajo un recuerdo doloroso.

Mosseri apuntó que para estos casos Facebook permite informar a la plataforma de que una persona ha fallecido. Así se evitará que la red social te anuncie el cumpleaños de alguien que ya no está.

Entre el contenido que no te gustaría encontrarte también está el de tus 'ex'. Para eso la solución es fácil: se puede dejar de seguir a la persona sin eliminarla como amigo. Sin embargo, si lo que quieres es que Facebook no te sugiera como amigo a un 'ex' tendrás que notificarle expresamente cuáles son: o sea, más datos íntimos volcados a la red social.

Instant Articles

Mosseri explicó cómo aparecerán los Instant Articles, los artículos de algunos medios que han firmado con Facebook -como The Guardian, la BBC, The New York Times o National Geographic- que se podrán leer dentro de la red social sin dirigirse a la página web externa. El directivo de la compañía afirmó que no priorizarán a sus 'partners' frente a otros sitios de noticias sino que los criterios para que un contenido aparezca serán los mismos que los mencionados anteriormente.

Cómo se penalizan los enlaces ‘clickbait’

Porque se penalizan, sí: Facebook anunció el pasado año que lo haría. Mosseri explicó que la red social sabe si un enlace es de tipo ‘clickbait’ (una especie de trampa para que el usuario pinche y haga una visita aunque realmente el contenido no aporte gran valor) en función del tiempo que los usuarios pasan en la página del tercero. Si un alto porcentaje de usuarios vuelven atrás a los pocos segundos de haber pinchado en el enlace Facebook lo penaliza.

Algunos trucos para vídeo

Mosseri señaló que los ocho primeros segundos de un vídeo integrado en Facebook son cruciales por la reproducción automática. Tienen que llamar la atención, con lo que para esto funciona mejor un contenido de acción. Otro truco: conviene colocar subtítulos porque en la reproducción automática el vídeo está en silencio.

El crecimiento de Facebook

Este gigante con más de 1.500 millones de usuarios activos crece más en los países emergentes. Sobre todo lo hace en móviles, como destacó Mosseri, y el contenido más popular son las fotos.

Hasta aquí la información, porque hay otros temas sobre los que Mosseri apenas se prodigó.

El botón ‘no me gusta’

Nada nuevo bajo el cielo. Hay un proyecto, claro, y van a probar la funcionalidad, pero el directivo no dio ninguna fecha. Los primeros test llegarán “esperemos que pronto”, según sus palabras, que no abandonaron en ningún momento la incertidumbre. “No sé si va a ser bueno o no”, dijo. Sí confirmó que el objetivo es “ayudar a la gente a expresarse mejor”. El botón ‘no me gusta’ no será tan literal como su nombre sino que consistirá en una herramienta para crear nuevas formas de empatía.

Realidad virtual en Facebook

La compañía adquirió en 2014 Oculus Rift y hace poco abrió la puerta a los vídeos en 360 grados en el 'feed'. Parece ser que Facebook está trabajando en contenido -como alguna película de realidad virtual en la que están involucrados exempleados de Pixar- para empezar a mostrarlo y animar a otros a que hagan lo propio. Eso sí, se necesitan gafas. Poco más supo o pudo decir Mosseri sobre este tema.

'Streaming' en directo

Las 'celebrities' ya pueden hacer 'streaming' de vídeo para sus fans a través de Facebook Mentions. Por ahora es lo que hay, indicaba Mosseri, sin dejar claro si Mentions se expandirá en el futuro o seguirá acotado a “personajes públicos verificados”.