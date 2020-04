No cabe duda de que este va a ser el Día de la Madre más atípico de nuestras vidas. Sobre todo porque no vamos a poder estar cerca de ellas en la gran mayoría de las veces, al menos los que ya tenemos una edad. El confinamiento por la pandemia de COVID-19 ha alejado a las familias, que no pueden reunirse para mantener el distanciamiento social, y cumpleaños o días de la madre como el que se celebrará el próximo domingo no podrán celebrarse más que de manera virtual. Por tanto, es momento de ser más creativos que nunca y utilizar las nuevas tecnologías para hacer buenas felicitaciones. WhatsApp evidentemente es uno de los principales métodos para hacerlo.

Lo primero, busca buenas frases

El epicentro de toda felicitación sin duda es el texto, esa frase con la que le diremos a mamá todo lo que la queremos. En ese caso, si no nos sentimos inspirados para encontrar una buena frase que sintetice todo lo que queremos decirle a mamá, podemos valernos de apps que nos ofrecen frases perfectas para felicitar el Día de la Madre en apps como WhatsApp. Una de las apps más interesantes que podemos instalar es la de “Frases para Mamá” que nos ofrece decenas de frases perfectas para este día, con las que quedar realmente bien. Lógicamente no se trata de copiar y pegar las frases, que también, sino de que estas puedan servir como base para poder construir otras.

Crea una bonita felicitación

También podemos darle un toque más original y personal a la tarjeta de felicitación, con una app que nos ofrezca la posibilidad de crear una tarjeta de felicitación a medida. Para ello tenemos apps como la de Saludos para toda ocasión- tarjetas con frases que no solo cuenta con frases interesantes para poder integrar en las tarjetas de felicitación, sino que además nos permite editarlas a nuestro gusto, con el diseño que más nos guste. En ella podemos editar distintos elementos de estas tarjetas, para darlo un toque más nuestro.

Apps para felicitar el Día de la Madre | Tecnoxplora

También podemos editar y crear nuestras propias felicitaciones o invitaciones para un día tan especial con apps como la de Crear invitaciones 2020. Una app creada precisamente para eso, para poder enviar invitaciones personalizadas. En este caso para celebrar el Día de la Madre de forma virtual. Unas apps, ambas, que nos permiten compartir las felicitaciones o invitaciones creadas con ellas fácilmente desde WhatsApp.

Stickers para el Día de la Madre

Otra de las alternativas con las que contamos para felicitar el Día de la Madre a través de WhatsApp es con es la de los stickers. Podemos inspirarnos en una de las frases de la primera app que os hemos dejado, y acompañarla de unos Stickers perfectos para este día. Para ello podemos descargar una aplicación llamada Stickers Día de la madre para WhatsApp. En ella podemos encontrar decenas de “pegatinas” perfectas para darle un toque personal a los mensajes, y que no sea uno más de todos los que reciba en esos días.