Descubre todo lo que puedes hacer desde el menú secreto de Instagram

Para algunos usuarios de Instagram la red social no tiene ningún secreto, los usuarios habituales están altamente familiarizados con la publicación de vídeos, fotos, reels o historias, entre otras cosas. Además de esto incluye multitud de otras funciones con las que podemos guardar, compartir o saber a quién pertenece la música que está sonando. Pero hay otras que puede que no aun no hayas descubierto, te contamos cuales.

Descubre lo que te ofrece el menú secreto de Instagram

Para unos las redes sociales con una forma de conectar con su familiares y amigos, para otros les da oportunidad de seguir a sus ídolos y ver todas sus publicaciones y hay otros usuarios que para ellos supone una herramienta de trabajo o incluso un medio de vida. Independientemente del usuario que seas de la aplicación, hay un menú secreto que debes conocer. Esta función se esconde en el botón de la propia aplicación y es muy sencillo de usar. A menudo, sobre todo los usuarios de Android, solemos dejar pulsado unos segundos los iconos de acceso de las aplicaciones para revelar un menú emergente desde el que acceder a funciones del sistema como compartir una aplicación, acceder a la información de esta o directamente desinstalar.

Así son los menús secretos de Instagam | TecnoXplora

Pero en el caso de otras aplicaciones como es el caso de Instagram pueden ocultar otras acciones. En esta ocasión de trata un menú en el que encontramos una serie de accesos rápidos a algunas funciones. Desde acceder rápidamente a nuestro perfil, activar la cámara dentro de Instagram, ver actividad o acceder al chat, salas o a las solicitudes pendiente. Y todo esto sin necesidad de abrir la aplicación previamente. Es esta forma, sólo tenemos que tocar sobre la opción deseada para activarla.

Activar este menú es muy sencillo, mantén pulsado unos segundo sobre el botón de la aplicación hasta que aparezca el mencionado menú. Las opciones que nos aparezcan pueden ser diferentes dependiendo de si tenemos una o varias cuentas activas dentro de la aplicación, es ese caso, no podremos acceder a los perfiles de usuario desde aquí. En su lugar podremos crear una nueva publicación de forma automática sin seguir los pasos a los que estamos acostumbrados. Directamente accederos al asistente para iniciar la publicación ahorrándonos unos segundos. También desde aquí tendremos acceso a nuestra activad en la app, pudiendo comprobar si tenemos solicitudes de seguimiento, las nuevas cuentas que se han añadido y las sugerencias de perfiles en los que podemos estar interesados. Y, por último, está la opción “direct”, desde donde, como hemos comentado accedemos a los chats y salas entre otras opciones.

Además de todo esto también tenemos acceso a las opciones de Android antes mencionadas desde que incluye la opción de desinstalar la aplicación. Por lo que, si no quieres perder tiempo ni entretenerte con las publicaciones e historias nuevas, te sugerimos que uses estos accesos directos con los que llegarás directamente a las opciones sin ver los nuevos vídeos de gatitos o accidentes que tanto te gustan.