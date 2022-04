Descubre quién tiene tu número de WhatsApp con este truco

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de referencia a la hora de buscar un servicio de mensajería instantánea. Y lo cierto es que la app funciona muy bien, pero tiene un problema: todos los contactos que tengan tu número de teléfono pueden ver tus fotos de perfil, estado de conexión y otros elementos si no has bloqueado esta función en los Ajustes.

Pero, igual te interesa saber qué personas tienen tu número de teléfono para tomar las medidas que consideres necesario. Además, y como podrás comprobar más adelante, este truco de WhatsApp es muy sencillo por lo que no tendrás mayores dificultades a la hora de descubrir quién tiene tu número de teléfono.

Ten en cuenta que este truco no va a dañar tu dispositivo, ni nadie sabrá que lo has hecho, por lo que no deberás preocuparte por nada. Además, se puede hacer tanto en dispositivos iOS como en terminales Android, lo que facilita mucho sus posibilidades.

Cómo descubrir quién tiene tu número de teléfono usando WhatsApp

Para saber quién tiene tu número de teléfono móvil a través de WhatsApp, lo que debes hacer es usar las listas de difusión. Una opción que permitirá saber quién tiene tu móvil.

Más que nada porque, cuando envías un mensaje utilizando esta herramienta, solo las personas que tengan tu número registrado en el teléfono podrán recibir el mensaje, por lo que es una restricción que puedes usar a tu favor, como verás más adelante.

Pasos a seguir:

Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación de WhatsApp.

Ahora, al pulsar en el icono de los tres puntos situado en la parte superior derecha de la pantalla, verás diferentes opciones: elige Crear lista de difusión.

Ahora, selecciona las personas que quieras que formen parte de la lista de difusión, incluyendo a las personas que crees que tienen tu teléfono.

Pulsa en Crear.

Escribe el mensaje que quieras enviar y espera un rato-.

Ahora, podrás acceder a un listado con las personas que han recibido y leído el mensaje de difusión.

Por último, solo tendrás que comprobar qué usuarios han leído el mensaje de difusión para confirmar quién tiene tu número de teléfono registrado en la agenda. Como habrás podido ver, el proceso es sumamente sencillo y no tiene mayor misterio.

Puedes crear un mensaje sencillo para no complicarte demasiado. Sencillamente recordar que en breve es el cumpleaños de un amigo común, de esta manera será un mensaje sin importancia y que puedes haber enviado a todos tus contactos por error. Aunque lo más importante es que ya sabrás con total seguridad qué personas tienen guardado tu número de teléfono para hacer lo que consideres oportuno, ya sea bloquearles de WhatsApp o cualquier otra acción que creas adecuada.