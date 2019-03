Denuncian que usan los anuncios de trabajo en Facebook para discriminar por edad

Amazon, Verizon, Goldman Sachs, etc... Varias empresas están en el punto de mira por colocar en Facebook Ads, la plataforma publicitaria de la red social, anuncios de reclutamiento restringidos a unas franjas de edad determinados.

Una demanda en Estados Unidos acusa a las empresas de no actuar conforme a las leyes federales que prohiben la discriminación de personas mayores de cuarenta años, según recoge una investigación conjunta de ProPublica y The New York Times.

A esta demanda se le suma otra de un sindicato del sector de comunicaciones que considera que Facebook también es responsable de los anuncios, porque consideran que la red social actúa “como una agencia de empleo para las empresas que usan su espacio”. Podría ser una situación similar a los que consideran que tienen que actuar más fuerte contra los bulos y las noticias falsas al alojarlas en su plataforma.

La compañía se defiende diciendo que suele haber un uso razonable de lo que, en argot publicitario, se llama “segmentación por edad”. Sostienen que la selección por edad para fines laborales es una práctica aceptada en la industria, que requiere de perfiles junior y senior indistintamente, dependiendo de cada tipo de oferta.

Según los autores del artículo las compañías que han publicado los anuncios han dado excusas variopintas. Algunas dicen que han cambiado su estrategia de reclutamiento en Facebook, otras decían que el plan de contratación va dirigido a todas las edades pero que cada anuncio se focaliza en una franja de edad. Tenemos un ejemplo en la empresa de telecomunicaciones Verizon, que buscaba analistas de entre 25 y 36 años en un anuncio.

Anuncio de Facebook | Agencias

No es la primera vez que acusan a Facebook de discriminación, por todas las posibilidades que ofrece de seleccionar a la gente que quieres impactar: por sexo, raza, religión, edad, aficiones, 'me gustas', etc... En otras ocasiones fue demandado por permitir prejuicios raciales en anuncios de viviendas o por incluir categorías antisemitas en su red publicitaria.

Y es que el sacrosanto algoritmo al que se aferran estas grandes tecnológicas no funciona siempre, por eso a mediados de 2017 tuvieron que contratar a mil trabajadores para revisar manualmente anuncios sensibles que aludan a la raza, las creencias o a la ideología política.

No obstante, esta discriminación por edad es también posible en Google y en LinkedIn, según las fuentes que han recogido la información. Y, como bien sabemos, el duopolio de la inversión publicitaria online formado por el buscador y Facebook es bastante fuerte, por lo que no sabemos si la demanda seguirá adelante o, al menos, se logrará que se analicen por personas las ofertas de trabajo.