Cómo saber si un usuario te ha bloqueado en Instagram

No cabe duda de que Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más importantes en el planeta. Desde luego es una de las joyas de Facebook, y está compensando holgadamente la pérdida de popularidad de Facebook entre muchos usuarios, sobre todo más jóvenes. Por eso cada vez la utiliza más gente, y lógicamente cada vez son más las personas que se preocupan por contar con más seguidores en la red social. Algo que implica también preocuparse por aquellas personas que nos podrían haber bloqueado, algo que, aunque parezca mentira, les quita a muchos el sueño. Pues bien, hay una forma sencilla de saber si alguien nos ha bloqueado. Y os la contamos a continuación.

¿Te han bloqueado?

Los usuarios de Instagram pueden configurar diferentes aspectos de la privacidad dentro de Instagram para que las personas que les siguen puedan acceder solo a la parte de su perfil que a ellos les interesa. Podemos compartir solo lo que nos apetezca a nosotros, y por tanto limitar el acceso. Por esa razón puede haber cuentas privadas, a las que solo pueden acceder las personas a las que aceptan los propietarios de estas cuentas, y otras públicas a las que podemos seguir sin ningún tipo de problema. En el caso de que una cuenta sea privada, podemos pulsar sobre el botón de “seguir” aunque veremos debajo un mensaje de que la cuenta es privada, y no se muestra el contenido.

Perfil de alguien que nos ha bloqueado | Tecnoxplora

Pero cuando alguien nos bloquea, las cosas cambian, y hay un factor que delata que esa persona de la que sospechamos efectivamente nos ha bloqueado, con el consiguiente disgusto que esto nos puede dar dependiendo de la cercanía a esa persona.

Usuario no encontrado

Esa es la situación que delata que uno de nuestros contactos nos ha bloqueado. Si en la búsqueda aparece el contacto, y al pulsar sobre el vemos el mensaje de “Usuario no encontrado” junto al de “No hay publicaciones” es que esa persona nos ha bloqueado. Es la manera más elegante de decírnoslo, sin decir nada acerca de que hemos sido bloqueados. Por tanto, si cuando buscas a alguien aparece esta pantalla que ves adjunta, lo lógico es que te haya bloqueado, y que las demás personas que pueden seguirle van a poder seguir accediendo normalmente a sus contenidos y publicaciones.

Otra manera de comprobarlo es que alguien que también lo conozca y lo siga con normalidad en Instagram acceda a su perfil, verás como esa persona que no está bloqueada puede ver todas las publicaciones de la cuenta. Pero, aunque no tengas a nadie que pueda acceder, si ves esta pantalla en la que no se encuentra el usuario y no hay mensajes en la cuenta, ya puedes hacerte a la idea de que ese usuario te ha bloqueado, por lo que será el momento de hacer lo propio como respuesta proporcionada.