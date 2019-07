En pleno 2019, ya seas uno de los influencers con más seguidores o un usuario ocasional de la app, el ansia por conseguir ?followers? en cualquier tipo de red social comienza a llegar muy lejos. Tanto, que hay quien puede llevarse serios disgustos al descubrir como su número de seguidores comienza a bajar.

¿Es posible averiguar quién ha dejado de seguirme en mi cuenta en Instagram?" La verdad es que Instagram no ofrece esta funcionalidad en la aplicación nativa. Al igual que Facebook no permite a los usuarios averiguar quiénes han ?cotilleado? su perfil, no hay forma de saber quién te ha hecho unfollow en Instagram desde la app oficial.

Sin embargo, con un amplio mercado de aplicaciones Android y iOS en nuestra mano, eso no significa que sea imposible. A continuación repasamos las mejores formas de quienes han dejado de formar parte de nuestro selecto grupo de seguidores en Instagram.

Followers Tracker Pro para iOS

Esta es uba popular aplicación que permite analizar todo lo que sucede en tu cuenta de Instagram y actuar en consecuencia. Permite usar varias cuentas a la vez, descubrir tus publicaciones de más éxito o subir mensajes en varios perfiles al mismo tiempo, pero lo que nos interesa de ella es que nos ayuda a saber quién nos ha dejado de seguir en la red social.

Con una interfaz limpia e intuitiva, fácil de usar, ayuda a mantener un seguimiento de quién nos hace follow o unfollows rápidamente, además de forma gratuita. Para ello simplemente tienes que acceder a la pestaña de seguidores para identificar de inmediato los ganados y los perdidos.

Descarga Followers Tracker Pro desde App Store

Follow Cop para Android

Una aplicación similar a la que os dejamos más arriba, pero en este caso destinada a saber quién nos ha dejado de seguir en Instagram usando nuestro móvil Android.

App perfecta para saber si nos dejan de seguir | Play Store

Hablamos de un app que te permite rastrear todas las variables principales que afectan a tu perfil de Instagram, como los usuarios que recientemente te dejaron de seguir, la gente que sigues pero no te sigue, los likes organizados por publicaciones, etc?

Lamentablemente, esta app no muestra todo el historial de unfollowers, sino los que han dejado de seguirte recientemente.

Pronto no podrás ver ni los ?likes?

Si perder followers no te deja dormir, la novedad en la que trabaja Instagram seguro que te lleva al manicomio. La app ya está probando en su sistema una forma de ocultar el número total de ?me gusta? en las publicaciones, ya sean una fotografía o un vídeo. La prueba elimina el número de likes en estos contenidos de cara a los usuarios, pero el dueño de la cuenta podrá verlos como sucede hasta ahora.

Según los responsables de la app: "Queremos que tus amigos se centren en las fotos y videos que compartes, no en cuántos ?likes? consigues. Se conservan estos ?me gusta? pulsando en la lista de personas que han reaccionado a tu contenido, pero tus amigos no serán capaces de ver cuántos ?likes? has recibido."