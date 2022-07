Cómo saber quién te ha bloqueado en Facebook

Facebook está de capa caída pero aun así sigue suscitando curiosidad por saber, quien sigue siendo nuestro amigo y por el contrario quien nos ha bloqueado. Si quieres descubrir quién ha dejado de serlo y te ha bloqueado tienes una forma de saberlo. A continuación, te contamos cómo:

Descubre quien te ha bloqueado en Facebook

La época dorada de Facebook ha pasado y ahora son otras las redes sociales que gozan de popularidad. Pero la veterano red aún cuenta con muchos usuarios. Esta ofrece una serie de opciones que permiten gestionar quién y quién no tiene acceso a nuestras publicaciones o nuestros intereses. Por lo que, si en el pasado has compartido amistad con usuario, pero esta relación se ha roto tenemos la opción de romperla sin que se entere, bloqueando. Pero esto mismo sucede a la inversa. Por lo que, si sospechas que has sido bloqueado por un usuario, puedes comprobar si tus sospechas son ciertas.

Comprobando si nos han bloqueado | TecnoXplora

Cuando decidimos bloquear a alguien al igual que pasa cuando nos bloquean la persona objeto de este no es consciente de ello, ya que no recibe ningún tipo de notificación. Aunque no existe ninguna opción desde la que comprobar directamente si esto ha sucedido, hay algunas señales que nos hacen presagiar lo peor que hemos sido bloqueados a aun peor eliminados. Si hace tiempo que no vemos publicaciones de esta persona, no contesta a nuestros mensajes y no hemos observado que ya no podemos etiquetar sus fotos y comentarios, pues esto puede ser porque nos haya bloqueado.

Otro método de comprobar esto es cotejando con algún amigo en común y ver cuántos contactos compartís si este está entre tus amigos. Una de las primeras pesquisas que debemos realizar es una búsqueda de perfiles. En la parte superior de la pantalla encontramos la barra de búsqueda. Introduce el nombre de la persona en cuestión, si al realizar la búsqueda esta no aparece entre los resultados en una señal inequívoca de que hemos sido bloqueados. Son muchas las funciones de la red social la que nos dan pistas de lo que puede estar sucediendo con este contacto. Otra herramienta que podemos usar es la app de mensajería instantánea Messenger, esta forma parte de la propia red social y a través de esta podemos sacar más conclusiones.

Si con anterioridad hemos mantenido conversaciones con este contacto a través de este método estas quedan registradas. Al entrar en el chat, si no aparece la foto del perfil y en su lugar aparece por una imagen de perfil estándar y además de esto no podremos acceder a la información de contacto. Por último, al intentar contactar con esta persona a través de un mensaje a través del chat, recibiremos un mensaje indicando que se ha producido un error temporal, síntomas inequívocos de que hemos sido bloqueados. Puede que nos sienta mal enterarnos de este modo de que alguien nos ha bloqueado en Facebook, pero antes de tomar represalias debemos confirmar de que no se trata de un error e intentar contactos por otros medios. Si obtenemos el mismo resultado, poder decir sin duda alguna que hemos sido oficialmente bloqueados.