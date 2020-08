Cómo saber si tu cuenta de TikTok es segura

En las últimas semanas TikTok ha estado en el ojo del huracán por el veto impuesto por la administración Trump para suspender sus operaciones en Estados Unidos, al menos bajo la matriz china de Bytedance. Dejando de lado estos problemas, lo que es evidente es que TikTok es una red social que está creciendo a una gran velocidad, amenazando incluso a gigantes como Facebook o WhatsApp en las listas de las apps más descargadas en la actualidad. Una red social que tiene en sus vídeos cortos y el rápido consumo de contenidos su gran atractivo. Pero como ocurre con otras redes sociales hay que ser muy celosos de la seguridad, porque nunca se sabe si podríamos ser víctimas de una suplantación de nuestra identidad, algo bastante común en la actualidad lamentablemente.

Comprueba si la cuenta es segura con un ajuste de la app

Ante todas las sospechas que hay en las redes sociales alrededor de la seguridad en estas y de las personas que podrían entrar en nuestra cuenta sin nuestra autorización es evidente que las empresas detrás de estas redes se tienen que emplear más que nunca en mantener una buena reputación cuando se trata de proteger la privacidad de sus usuarios. Y en esa línea TikTok cuenta con una herramienta que nos permite saber rápidamente si nuestra cuenta en la red social es suficientemente segura, algo que se puede medir en base a si han existido accesos no autorizados a nuestra cuenta.

Accediendo a los ajustes de seguridad de TikTok | Tecnoxplora

Para saberlo hay una función nativa de la red social que nos dice precisamente eso, si ha habido algún tipo de acceso extraño a la cuenta que pudiera hacernos pensar que no es todo lo segura que esperábamos. Para poder acceder a esta función debemos entrar en los ajustes de la app.

Pulsa sobre el icono de “Yo”

Selecciona los tres botones verticales en la parte superior de la pantalla

Entra en el menú de “Seguridad”

Selecciona la opción “Alertas de seguridad”

Después de pulsar sobre este botón vas a poder ver un resumen del estado de seguridad de tu cuenta. Lo normal es que veas el mensaje de “La cuenta es segura”. Esto es así en el caso de que en los últimos siete días TikTok no haya encontrado actividad inusual en nuestra cuenta. En el caso contrario nos advertirá de los eventos que se han producido en la cuenta que podrían llevarnos a pensar que no es todo lo segura que cabría esperar. Por tanto esta es la manera más rápida de saber si todo está funcionando correctamente en nuestra cuenta de TikTok, y si no ha habido intentos por parte de nadie de acceder a nuestra información.

Esta es una función que deberíamos visitar de manera más o menos habitual, por lo menos una vez a la semana, para comprobar que todo va bien y que no ha habido actividad extraña. No obstante, como os hemos contado ya alguna vez, lo mejor para poder proteger nuestra cuenta sin duda alguna es activar la verificación en dos pasos, que evitará que terceras personas puedan acceder a nuestra cuenta, al ser necesaria una verificación de ella por nuestra parte.