Cómo ocultar los recuerdos de tu "ex" en facebook

Quizás Facebook sea una de las redes sociales más veteranas, aunque el tiempo ha pasado y ha hecho mella en ella, aun sigue manteniendo un alto número de usuarios. Además de estar al día de las novedades, también tenemos acceso a los recuerdos. Así puedes ocultar los recuerdos con aquellas personas que no te interesen.

Oculta lo que no quieras recordar

Cada cierto tiempo Facebook nos recuerda alguna publicación o evento reseñable. Generalmente se trata del aniversario de una publicación o alguna interacción del pasado. Lo hace de forma automática y esto puede despertar en nosotros sentimientos enfrentados. Ya que no todos los recuerdos pueden ser felices o incluso las personas con los que nos compartiste en su momento, ahora no tienen cabida en nuestras vidas y no queremos recordarlas. Algo para lo que existe una solución.

Recuerdos en Facebook | TecnoXplora

Solo tenemos que cambiar la configuración de los recuerdos desde los ajustes de la aplicación. Esto permite no solo cambiar las preferencias acerca de la frecuencia con la que se reciben las notificaciones, sino que, además, tenemos la opción de ocultar los recuerdos que queremos que se muestran ya sean de determinadas personas, fechas o palabras claves.

De manera que, pulsando sobre personas, accedemos al listado de amigos desde el cual seleccionamos aquellos contactos de los que no queremos que se generen recuerdos. Del mismo modo, obtendremos los mismos resultados haciendo lo propio con los apartados fechas y palabras clave.

Para algunos la solución más inmediata sería dejar de seguir a esa persona, y no volver a tener ningún tipo de contacto ni referencia de ella. Algo que no siempre nos interesa, para ello, tenemos otras herramientas y mecanismos, para hacerlas desaparecer de nuestra feed las publicaciones de este contacto. E incluso que no pueda ver las publicaciones que hacemos y todo ello sin necesidad de eliminarlo de nuestra lista de amistades, aunque ya no lo sea tanto.

Aunque cuando eliminas a alguien o nos eliminan como amigos no recibimos una notificación podemos saberlo simplemente comprobando nuestra lista de amigos. Por lo que si no quieres seguir compartiendo tus publicaciones con estas personas puedes dejar de hacerlo sin que lo sospeche, simplemente realizando algunos ajustes, como en que acabamos de compartir. La app de Meta sigue actualizando e incluyendo nuevas funciones a pesar de que ha caído su popularidad. Los usuarios prefieren otro tipo de redes sociales en las que encontramos una amplia variedad de contenidos mucho más dinámicos.

Aplicaciones como Instagram o Tik Tok, han tomado el relevo a la veterana aplicación, aunque aun cuenta con millones de usuarios, para mucho la actividad en sus cuentas se ha visto reducida de forma drástica. Aunque sí es cierto que las publicaciones en las apps de Meta se pueden compartir al mismo tiempo. Lo que está claro es la importancia de las opciones de personalización de las aplicaciones, con la que tenemos un total control sobre lo que publicamos y quien puede verlo.