Cómo ocultar los Me gusta en Instagram y Threads a la vez

Las redes sociales acaparan gran parte de nuestro tiempo libre, nos acompañan a todas partes y nos entretienen allá donde vamos. Además de visualizar contenidos podemos compartirlo con otros usuarios, y estos nos harán saber si les ha gustado o no, además de compartirlos y enviarlos a otros usuarios. Si no quieres que ver recuento de “me gusta” y las “veces que han compartido” de las publicaciones que ves, así puedes hacerlos

Oculta los recuentos de “me gusta” y compartidos

Una opción que podemos ejecutar al mismo tiempo en dos de las redes sociales de Meta, Instagram y Threads. Debemos recordar que ambas apps están conectadas y podemos compartir contenidos en ambas cuentas al mismo tiempo. Pero no siempre nos interesa saber a cuantos usuarios les ha gustado una publicación o cuantas veces se ha compartido una que hemos visto de otro usuario. Por lo que tenemos la opción de ocultar el recuento de estos de las cuentas de otros usuarios. Para ello no hay más que entrar en los ajustes de la app y activar esta opción:

Entra en Instagram y pulsa sobre tu foto perfil, que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla.

que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla. Para acceder al menú de configuración, haremos lo propio con el icono de las tres rayas en la esquina superior derecha de la pantalla.

Desliza el menú hacia abajo hasta encontrar el apartado “lo que tú ves”

Donde una de las opciones es “recuentos de Me gusta y veces que se ha compartido”

Pulsa sobre esta para entrar en este apartado

En el que encontramos un botón que debemos activar si queremos que esto suceda.

Al hacerlo tanto en Instagram como Threads desaparecerá de forma automática el recuento en las publicaciones que vemos, mientras que en las nuestras se mantendrán visibles.

desaparecerá de forma automática el recuento en las publicaciones que vemos, mientras que en las nuestras se mantendrán visibles. Para ocultar el recuento en nuestras publicaciones, debemos hacerlos siguiendo otro procedimiento.

En Instagram lo haremos justo antes de publicar nuestras reels y publicaciones desde la “configuración avanzada”

En el caso de Threads no solo se ocultará los me gusta, también lo harán las citas de las publicaciones de otros perfiles, las publicaciones y visualizaciones. Para ocultarlos de nuestras publicaciones, lo haremos desde el propio menú de estas.

De manera que una vez activado no seremos conscientes de la repercusión de las publicaciones tanto de otros usuarios como de las nuestras, si cambiamos los ajustes de las mismas. Además de los recuentos de me gusta se pueden cambiar los ajustes, para ocultar los comentarios de forma que nadie puede comentar nuestras publicaciones si no nos interesa conocer la opinión de otras personas acerca de las cosas que compartirnos en nuestro perfil.

Otra forma de que no todo el mundo tenga acceso a nuestras publicaciones es mantener una cuenta privada o restringir el acceso a determinados usuarios, con el fin de proteger nuestra privacidad. Porque no todo el mundo está obsesionado con los Me gusta y la repercusión de las publicaciones en las redes sociales, un comportamiento que puede resultar nocivo para algunas personas.