Cómo localizar y borrar tus viejos Me gusta en Instagram

La aplicación Instagram está en constante cambio, esta red social, que se encuentra en lo más alto desde hace ya muchos años, se mantiene como una de las más apreciadas por millones de usuarios gracias a las muchas actualizaciones que recibe. Claro que no es cualquier tipo de actualización, sino que la app recibe multitud de nuevas funciones y herramientas que resultan ser de lo más útiles. El problema es que, en ocasiones y con tanto cambio, el orden y localización de algunas herramientas cambia de lugar, y podemos echarlas en falta. Una de las herramientas que por ejemplo ha cambiado de lugar, es la pestaña que nos muestra todos los Me gusta que hemos dado en Instagram.

El menú de la aplicación siempre ha sido de lo más intuitivo, por lo que no había problema para encontrar todo lo que necesitabas. Tan solo era necesario ir a tu perfil, seleccionar el botón que te lleva a la configuración de tu cuenta, y ahí mismo tenías claramente todas las herramientas y funciones a las que podrías recurrir.

Pero con el paso del tiempo, al añadir muchas herramientas nuevas, este menú ha ido cambiando, y para encontrar algo tan sencillo como las “Publicaciones que te han gustado” (nombre que tenía antes esta pestaña), es necesario investigar antes de poder llegar a esta, la cual ahora solo se llama “Me gusta”.

¿Por qué querrías llegar a esta pestaña? Pues bien, a día de hoy, contamos con la opción de poder guardar publicaciones pulsando en un nuevo botón bajo la propia foto, vídeo o Reel, pero en ocasiones, podemos tener un descuido, y solo pulsar el corazón que indica Me gusta, y olvidarnos de guardarla.

Cómo borrar Likes antiguos de Instagram

Si sucede esto, y se trata de un like en una publicación de un usuario al que no conoces o no sigues, es muy probable que lo pierdas. Por ello, poder encontrar la pestaña con todos tus Me gusta, puede ser necesario. Pero no te preocupes, aunque no lo parezca, llegas a esta pestaña es de lo más sencillo, pero con tanto cambio, es normal que acabemos algo confundidos. A continuación, te mostramos cómo encontrarla, para que así puedas ir a todos los Me gusta que has dado, de forma que puedas volver a ver ese contenido que llamó tu atención, o que elimines algún like que diste, y la verdad ya no es algo que te encante como para tenerlo.

Descubre quién te ha dejado de seguir en Instagram con este truco | Unplash

En primer lugar, tendrás que ir a tu perfil en Instagram

Como siempre, tendrás que pulsar en el botón de las tres barras horizontales que tienes en la esquina superior derecha.

Ahora selecciona la opción Tu actividad

Una vez dentro, aparecerá un menú con toda clase de opciones sobre tu uso de Instagram, y tendrás que seleccionar la opción Interacciones.

Aquí aparecerán tres nuevas opciones, Comentarios, Me gusta y Respuestas a historias.

Selecciona Me gusta, y aparecerán todas las publicaciones que le diste un corazón.

Como habrás podido comprobar, la pestaña de los Me gusta no estaba tan escondida, solo ha sido un cambio mucho más organizado para que puedas tener acceso a mayor información. En esta pestaña además, puedes seleccionar Ordenar y filtrar para encontrar más fácilmente el contenido que te interesa.