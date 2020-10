Cómo leer mensajes de Telegram sin que tus otros contactos lo sepan

Como habréis podido comprobar, habitualmente hablamos, y mucho de WhatsApp, algo lógico porque estamos ante la app de mensajería más utilizada del planeta. Pero poco a poco hay una alternativa que está ganando adeptos, algo de lo que nos damos cuenta cada día que utilizamos Telegram. Porque no hay día en el que uno, dos o tres de tus contactos aparezcan como que ya tienen cuenta activada en esta app de mensajería. Un indicador claro de que cada vez más personas optan por no poner todos los huevos en la misma cesta, y optar por utilizar también Telegram como alternativa ante los posibles problemas que pudieran surgir en la app de Facebook. Y como es lógico, ya muchos buscan saber la forma en que se puede evitar que otros usuarios puedan saber si hemos leído un determinado mensaje suyo, de la misma manera que lo hacemos en WhatsApp. Es algo muy sencillo de hacer.

Cómo activarlo en Instagram

Pues es muy sencillo poder activar esta funcionalidad en Instagram, que evita que otras personas puedan ver si hemos visto o no uno de sus mensajes. Sin duda es algo que suele preocupar mucho a las personas, el hecho de que puedan saber que hemos leído un mensaje. Como sabéis, al igual que en WhatsApp, en Telegram se muestra un doble check que nos muestra si el mensaje ha sido leído por la otra persona, por lo que es un sistema que no dista mucho del de WhatsApp. Pues bien, manos a la obra, ya que es muy sencillo poder desactivar esta funcionalidad. Lo único que tenemos que hacer es desactivar las confirmaciones de lectura haciendo lo siguiente:

Entra en los ajustes de Telegram pulsando sobre las tres rayas horizontales. Ahora selecciona el icono de la tuerca

Entra en el menú de “Privacidad y seguridad”

Accede a “última vez y en línea”

Ahora elige quién quieres que vea las confirmaciones

Elige entre Todos, mis contactos o nadie

Desactivando las confirmaciones de lectura y última hora o en línea | Tecnoxplora

Puedes elegir que sea cualquier usuario de Telegram, esto incluye a los que no son tus contactos. Pero también puedes elegir que sean solo los contactos que tienes almacenados en el teléfono los que puedan saber si has leído un mensaje o no. En el caso de querer evitar que los lea cualquier persona, debemos seleccionar la opción de “Nadie”. De esta forma nadie, sea o no contacto, tendrá la posibilidad de saber si hemos leído sus mensajes. Tampoco sabrá si estamos en línea o cuándo fue la última vez que lo estuvimos. En su lugar se mostrarán intervalos de tiempo indeterminados para que no se pueda saber cuándo nos hemos conectado, como recientemente, hace unos días o hace unas semanas. Por tanto como veis es bastante sencillo desactivar estas comprobaciones, y por tanto la posibilidad de que otras personas puedan saber si hemos leído los mensajes se esfuma por completo.

Algo que debes tener en cuenta

Lógicamente, como ocurre con WhatsApp, hay una contrapartida de la que debemos ser conscientes al activar esta función. Porque al igual que otros no podrán saber si leemos los mensajes o cuándo nos hemos conectado por última vez, nosotros tampoco podremos hacerlo, así que en este caso la reciprocidad es máxima.