Si duda, Instagram se está convirtiendo en la red social más utilizada. Y, la posibilidad de subir fotos y vídeos de nuestras vacaciones, las posibilidades que ofrecen las Stories de Instagram y resto de funcionalidades, hacen que sea una app tremendamente adictiva. ¿El problema? Que no podemos hacer visible un post que publicamos hace tiempo. ¿O sí?

Y es que, hay momentos en que quieres volver a subir una publicación de Instagram. Por ejemplo, para recordar con tus amigos y seres queridos un viejo momento que está guardado en la popular red social de fotografía.

Pero no hay esta herramienta disponible de forma nativa en la exitosa aplicación de Facebook. Por suerte, tenemos la forma de solucionar este problema. Y, como viene siendo habitual, es utilizando una aplicación de terceros que aumenta la funcionalidad de la red social, al permitir volver a hacer visibles fotos y vídeos en Instagram.

Repost for Instagram, un imprescindible si usas esta red social

Para empezar, hablamos de una aplicación que está disponible tanto para terminales iOS como dispositivos Android, por lo que, independientemente del ecosistema que utilices, podrás aprovechar la gran ventaja que ofrece esta aplicación: volver a hacer visibles mensajes antiguos de Instagram.

Post de Instagram | Tecnoxplora

El mecanismo de la aplicación Repost for Instagram es bastante sencillo; lo que hace es simular una especie de retwiteo en la red social, permitiendo que vuelvas a subir contenido antiguo sin tener que hacer chapuzas como capturas de pantalla, o rebuscar esa foto en particular en la galería.

Tranquilo, que el proceso es muy sencillo. Lo primero que habrá que hacer es descargar la aplicación en tu dispositivo, es totalmente gratuita por lo que no debes preocupar por nada.

Cuando abras por primera vez la aplicación descargada, te indicará los pasos a seguir, aunque el proceso te lo vamos a resumir. Con la app en segundo plano (no la cierres porque entonces no funcionará), deberás abrir tu perfil de Instagram y buscar el post que quieres volver a hacer visible. Una vez lo tengas a mano, deberás ir a la esquina superior derecha de la pantalla y darle a los tres puntitos para acceder a las opciones, como podrás apreciar en la imagen que encabeza estas líneas. Ahí verás varias opciones, selecciona Copiar enlace. Si has seguido los pasos de forma correcta, verás que en la aplicación Repost for Instagram ahora te aparece el mensaje que habías seleccionado.

Instagram | Instagram

El siguiente paso será darle a ese mensaje en particular. Verás que te aparecen diferentes opciones, republicar, guardar o compartir. Evidentemente, lo que queremos es volver a publicarlo en nuestra red social, por lo que seleccionamos la primera opción, ?repost?. Por último, le das a Ok y ya estará todo hecho. Si has seguido bien todos los pasos, se te abrirá Instagram para que puedas seguir los pasos habituales antes de publicar la imagen (seleccionar filtros, añadir comentarios y hashtags?) Como podrás comprobar, la publicación vuelve a aparecer en primera página, aunque con ese simbolito de reenviado que indica que era un mensaje anterior. ¡Una forma realmente sencilla de volver a publicar fotos o vídeos antiguos en Instagram!