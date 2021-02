Cómo evitar que Telegram descargue automáticamente fotos y vídeos en tu móvil

Sin duda ahora es una de las apps de mensajería más populares, solo por detrás de WhatsApp. Y si nos limitamos al número de descargas, podemos constatar que Telegram ya es más popular que WhatsApp, ya que se descarga más que la app de mensajería de Facebook. Por tanto cada vez más personas buscamos cómo hacer determinadas cosas dentro de la app. Y una de las más interesantes es la de poder evitar que las fotos y vídeos que recibimos en la aplicación se descarguen automáticamente. Algo que puede ser especialmente útil a la hora de contar con más espacio libre en nuestro teléfono.

¿Cómo se puede evitar la descarga?

Pues es algo bastante sencillo, y que se puede hacer gracias a una funcionalidad nativa de la propia app de mensajería. Esta siempre se ha caracterizado por contar con unas características más avanzadas que WhatsApp en muchos aspectos, aunque esta también la tenemos disponible en la app de Facebook. Por tanto si vienes de ella y la echas en falta, debes saber que es muy fácil de configurarla también en tu móvil. Para ello tenemos dos funciones dentro de los ajustes de la aplicación, que puedes activar de esta forma:

Así puedes acceder a este ajuste:

Abre Telegram

Pulsa sobre las tres rayas horizontales

Selecciona “Ajustes”

Pulsa sobre “Datos y almacenamiento”

Botones para activar o desactivar la autodescarga | Tecnoxplora

Aquí tenemos una sección llamada “Autodescarga de multimedia” que es la que controla que la aplicación descargue o no de manera automática las imágenes o vídeos que llegan a la app. En este caso podemos elegir que si se descargan bien con datos móviles, con una conexión Wifi o bien por ambos métodos. El objetivo de esto es que podamos controlar en todo momento si estos contenidos van a descargarse gastando datos móviles o no, algo que además tiene otras implicaciones. Si elegimos que solo se descarguen por Wifi, estas imágenes y vídeos solo descargarán en la aplicación en el momento que lleguemos a casa, la oficina o un bar donde haya una de estas conexiones, por lo que tanto no haremos gasto de nuestro bono de datos.

En el caso de que tengamos activadas ambas opciones, dará lo mismo si estamos conectados a una red Wifi o lejos de ella, ya que en los dos casos las imágenes y vídeos se descargarán igualmente. Por tanto si tu bono de datos no es muy extenso, lo mejor sin duda es que se desactive la descarga por datos, y te asegures de que todos estos contenidos solo se descargan cuando hay una conexión Wifi. Pero si desactivamos ambas funcionalidades, lo que vamos a conseguir es mantener el espacio de almacenamiento de nuestro móvil intacto. Ya que no se descargará ningún elemento multimedia, y por tanto este no ocupará espacio dentro del almacenamiento interno del teléfono. Por lo tanto podemos utilizar estas opciones con dos objetivos, uno, reducir el consumo de datos móviles, y segundo, mantener más espacio libre en el almacenamiento de nuestro teléfono móvil. Sin duda uno de los ajustes que debemos tener más claros si utilizamos Telegram a diario y con cierta asiduidad, ya que el contenido multimedia que recibimos a lo largo del año puede llegar a ocupar varias gigas.