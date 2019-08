Aunque es evidente que las redes sociales más populares del momento son Instagram, Snapchat o Facebook, hay otras apps que están pisando fuerte en este segmento, y se han ganado ya un hueco en el mercado, donde nos ofrece una manera diferente de expresarnos y compartir nuestra vida con otros. Esta red social está basada precisamente en vídeos, de hecho desde que comenzamos vamos pasando un vídeo tras otro. Y como es habitual, hay quien prefiere inmortalizar estos vídeos descargándolos directamente. Pues bien, hay una manera, al menos nativa, de evitar que puedan descargar nuestros vídeos desde la red social.

Evita la descarga de tus vídeos

Como sabéis, si sois asiduos de esta red social, la interfaz nos permite ir viendo nuevos vídeos deslizando los dedos hacia arriba de la pantalla. Cada vez que vemos un nuevo vídeo, podemos descargarlo fácilmente, pulsando prolongadamente sobre este, hasta que aparece un menú emergente en el que podemos pulsar el botón ?descargar vídeo? para poder guardarnos una copia de ese vídeo que tanto nos ha gustado. Pero como todo en la vida, podemos ser celosos de nuestra intimidad, y aunque permitamos ver los vídeos que subimos, podemos evitar que estos se puedan descargar.

Así puedes deshabilitar la descarga de vídeos en Tik Tok | Tecnoxplora

En este caso, es sencillo acceder a la función que evita las descargas de nuestros vídeos dentro de TikTok. Para ello desde la pantalla principal de la aplicación debemos pulsar el botón de -yo- que es el lugar donde podemos editar todos los aspectos de nuestro perfil dentro de la red social. Dentro de este menú pulsar sobre los tres puntos verticales en la parte superior de la pantalla, y a su vez podemos encontrar una categoría llamada -configuración de privacidad- que es donde vamos a encontrar la opción que estamos buscando. Dentro de este nuevo menú tenemos otra opción de -configuración de privacidad- que es donde vamos a encontrar lo que nos interesa. Para ello dentro de este nuevo menú debemos pulsar sobre -permitir descarga- y dentro de esta opción seleccionar -desactivado- que es lo que va a evitar las descargas a partir de ahora. De esta manera cuando otros usuarios ahora hagan el gesto para comenzar la descarga de cualquiera de nuestros vídeos, estos no podrán hacerlo porque lo hemos deshabilitado.

Eso sí, este cambio no es recíproco, y la app de TikTok sí que nos va a permitir descargar los vídeos de otros usuarios. Cuando decimos que es una opción que afecta parcialmente a la red social, es que a pesar de desactivar las descargas, otros usuarios con apps de terceros podrían descargarse igualmente nuestros vídeos. Pero al menos conseguimos que la mayoría de los usuarios de TikTok que probablemente no se van a querer descargar una app más puedan descargarse nuestros vídeos en la red social. Por tanto, conseguiremos reducir el número de descargas de nuestros vídeos, aunque a día de hoy no es una prohibición total, pero evidentemente algo es algo. Así que si quieres evitar que tus vídeos puedan ser vistos en cualquier lugar o alojarse físicamente en el móvil de otras personas, utiliza esta opción.