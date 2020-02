Esta mañana os contábamos un nuevo fallo de seguridad que estaba afectando de lleno a los usuarios de WhatsApp, concretamente de los grupos. Porque se han podido encontrar estos indexados en los resultados de Google. Al ser públicos, cualquiera que quiera acceder a uno de estos grupos solo tiene que pulsar sobre el enlace y acceder a él. Lógicamente estos enlaces están pensados para ser distribuidos a través de la app, con el objetivo de que las personas que lo reciban puedan acceder fácilmente a ese grupo. Con lo que no se contaba era con que estos enlaces estuvieran accesible para los usuarios desde el buscador de Google. Hay una forma de evitar esta situación, al menos en parte, que os contamos a continuación.

Así puedes reducir el riesgo de acceso a tus grupos

El problema que ha ocurrido en esta ocasión es que los enlaces compartidos por los usuarios han terminado indexados en el buscador de Google, por lo que al estar activos, cualquiera ha podido acceder a ellos simplemente pulsando sobre el enlace. Para evitarlo podemos cancelar el enlace y por tanto hacerlo inservible para quien lo encuentre en la red, si es que eso llega a ocurrir, ya que no es tan sencillo. Para ello debemos ir al grupo que queremos blindar al acceso de terceras personas. Y dentro de él movernos hasta el menú de “enlace de invitación del grupo”.

Anulando el enlace a los grupos | Tecnoxplora

Este es el lugar donde se puede ver el enlace para que se añadan nuevos miembros a un grupo. Este siempre está activo, por lo que no hay una manera de que ese enlace no exista. Pero lo que sí podemos hacer es que se renueve cada cierto tiempo, de tal manera que si cae en manos indebidas, este ya no tenga validez y no se pueda acceder al grupo de esta manera tan sencilla. Para ello una vez dentro de este menú del enlace lo que debemos hacer es presionar sobre el botón “restablecer el enlace” que va a eliminar el anterior mensaje, anularlo, y lo va a sustituir por otro nuevo. De hecho una vez que confirmes la anulación aparecerá un mensaje en el propio chat advirtiendo de que el enlace ha cambiado, y que si quieres acceder a él lo hagas pulsando sobre este mensaje.

De esta manera el anterior enlace, aunque esté indexado en Google, ya no tendrá funcionalidad alguna, y cuando alguien quiera entrar a través de él se encontrará con un mensaje de error, de que no puede acceder ya a ese grupo. De esta manera neutralizamos el riesgo de que haya problemas en este aspecto en el futuro. Por lo tanto lo recomendable es anular este enlace de forma regular, de tal manera que no sea accesible para terceras personas, salvo que sea compartido a alguien de confianza. El riesgo va a seguir existiendo, pero se habrá reducido considerablemente al hacer inoperativo ese enlace. Una solución que no es otra cosa que un parche a la espera de que WhatsApp solucione este grave problema de privacidad.