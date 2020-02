No cabe duda de que es una de las redes sociales más populares, y de las que mejor ha sorteado el paso del tiempo. Y todo ello seguramente porque es una red con gran personalidad y prácticamente única en su nicho de mercado. Esta red social se caracteriza por los mensajes cortos, a pesar de que a lo largo de los años se haya aumentado el número de caracteres que se pueden escribir. La búsqueda de nuevos usuarios a los que seguir es una de las principales funciones que utilizamos en Twitter, y como pasa con todo en la red, siempre deja rastro. Si quieres evitar que sepan lo que has buscado, puedes optar por este sencillo truco.

Así puedes borrar las búsquedas en Twitter

Esta red social nos permite buscar libremente por temas, a través de hashtag, o simplemente a una persona determinada que sabemos que puede tener una cuenta en la red social. En estos casos solo tenemos que introducir nuestro término de búsqueda dentro de la barra en la red, y esperar a ver los resultados debajo. Cuantas más personas y temas busquemos, más se irá llenando el historial de estas búsquedas. Algo que se hace básicamente para ahorrar tiempo, ya que si se trata de una búsqueda recurrente, solo tenemos que acudir a esta búsqueda y pulsar sobre alguna de nuestras anteriores búsquedas.

Borrando nuestras búsquedas en Twitter | Tecnoxplora

Por lo tanto en este mismo lugar, cuando vamos a comenzar a escribir la búsqueda, aparecen todas las anteriores. En ese caso, si no queremos que sigan apareciendo, por la razón que sea, lo tenemos fácil. Porque al volver a pulsar sobre la barra de búsqueda, debajo podemos ver las más recientes, con el nombre de la cuenta y su foto de perfil. Precisamente entre la búsqueda y el historial, tenemos la palabra “recientes” junto a la que hay un aspa para borrar esas búsquedas recientes. No tienes más que pulsarla y confirmar la acción, para que todas las búsquedas dentro de la red social se borren por completo.

De esta manera limpiamos totalmente cualquier rastro de búsquedas que hayamos hecho previamente en la red social. Esto es muy interesante si no queremos que nadie sepa qué es lo que buscamos dentro de la red. Sobre todo si compartimos el móvil con otra persona es algo realmente útil. Esto además no afecta a nuestra lista de usuarios seguidos, ya que lo único que se borra es el historial de búsquedas, por lo que es una práctica segura para nuestra cuenta y para todo el contenido generado por ella habitualmente. Otra razón por la que podemos querer borrar el historial de Twitter es el de simplemente limpiar ese historial de búsquedas que no vamos a volver a realizar, y que de alguna manera nos estorban al hacer las diferentes búsquedas. Una función cada vez más presente en las diferentes redes sociales, y que podemos tildar de imprescindible, ya que permite a los usuarios salvaguardar su privacidad de ojos poco discretos, algo que tristemente abunda bastante a todos los niveles.