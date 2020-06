La privacidad se ha convertido en una prioridad para los usuarios que utilizan apps de mensajería. Aunque nunca es suficiente, tanto es así que como os contábamos hace unos días, Signal, la app de mensajería instantánea más segura, ha introducido un filtro para difuminar los rostros de manera automática cuando enviamos las imágenes a nuestros familiares o amigos. Una herramienta que sin duda va a dar mucho juego a millones de usuarios en todo el mundo, que no van a necesitar de una tercera app para poder difuminar imágenes al reenviarlas a otras personas. Os contamos cómo se utiliza.

Así puedes difuminar una imagen de manera sencilla

Lo mejor que nos ofrece esta app es que el filtro para poder difuminar se puede aplicar de manera automática a todas las caras que aparecen en una foto. Para ello lo que debemos hacer dentro de Signal es elegir la foto que vamos a enviar a otras personas para aplicar el filtro que difumina los rostros. Una vez que se ha seleccionado la imagen vemos en la parte superior una serie de iconos para poder editar la fotografía. Y el nuevo icono lo podemos ver el tercero por la derecha, y se representa como una esfera arlequinada. Pulsando sobre ese icono acceder al menú de “enturbiar caras” como lo denomina la propia app. Aquí podemos optar porque las caras se difuminen de manera automática, para ello solo hay que pulsar sobre el deslizante que tenemos en la parte inferior con ese nombre.

Difuminando un rostro automáticamente | Tecnoxplora

Una vez que lo pulsamos podemos apreciar que los rostros que aparecen en la foto se difuminan de manera automática, aunque sean varias las que aparecen en la imagen. Además tenemos la posibilidad de difuminar lo que nos apetezca de la imagen, incluso si no se trata de un rostro. Solo tenemos que deslizar los dedos por la parte de la imagen que queremos que se difumine. Esto es especialmente útil si queremos difuminar por ejemplo una matrícula, o cualquier otro elemento en el que se pueda mostrar información sensible y personal. Todo ello sin salir de la app de mensajería.

Por tanto estamos hablando de todo un editor integrado en la aplicación de mensajería para evitar que se pueda mostrar el rostro de personas que no queremos reproducir. Algo especialmente útil cuando hablamos de menores. No son pocos los problemas que se van a resolver con características como estas a la hora de gestionar las fotografías de menores, por ejemplo en centros educativos, donde se suelen reenviar muchas imágenes de los pequeños, la mayoría de las veces sin control y sin respetar el mandato de los padres que no quieren que se reenvíen fotos de sus pequeños donde puedan aparecer. Para disfrutar de esta función solo debes contar con la última versión de Signal, tanto en un móvil Android como en un iPhone, sin duda una gran idea de la app de mensajería que ya deberían copiar otras muy utilizadas.