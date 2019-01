Cómo descubrir a los seguidores falsos en un perfil de Instagram

TUTORIAL EN VÍDEO

Los influencers y celebrities tienen miles de seguidores en redes sociales, sin embargo, puede que muchos de estos no sean personas reales sino perfiles falsos o bots que solo ayudan a incrementar el número seguidores pero que no interaccionan con la cuenta e incluso puede que en tus propias redes sociales también tengas este tipo de falsos seguidores. En este vídeo de Tecnoxplora te explicamos cómo puedes averiguar si tus seguidores de la red social Instagram son reales o no.