Cómo cotillear stories de Instagram sin que te pillen

Una de las funciones más interesantes de Instagram son sus stories. Esta funcionalidad, inspirada por el éxito cosechado en su momento por otras redes sociales como Snapchat, permite a los usuarios compartir vídeos breves que desaparecen a las 24 horas de su publicación.

Desde su lanzamiento, las historias de Instagram se han convertido en todo un acierto para la red social comprada por Facebook. Cada vez más usuarios se han apuntado a la tendencia y publican sus vídeos. Además, existen numerosas formas de editar estas piezas para darles un toque divertido y personal que las diferencie de los demás.

Eso sí, a la hora de convertirnos en espectadores de estas micro-historias de Instagram, surge un inconveniente: el autor o autora del vídeo sabrá que lo has visto. Es muy habitual que, por el motivo que sea, prefiramos que no se sepa que hemos estado revisando, por ejemplo, los vídeos en los que tu ex aparece tan feliz.

Si alguna vez te has encontrado en esta situación, o si, simplemente, quieres cotillear los vídeos de otra persona de forma anónima, te agradará saber que existe un truco para no dejar huella del "delito". En este tutorial en vídeo de TecnoXplora te mostramos paso a paso cómo reproducir una historia de Instagram sin que se sepa.

Este sencillo truco es muy fácil de llevar a cabo y funciona tanto en dispositivos Android como en iPhone. A partir de ahora, no tendrás que preocuparte por lo que pueda pensar la gente cuando veas stories de Instagram de otros usuarios de la red social. ¡Saca al voyeur que llevas dentro y no te prives de cotillear ningún vídeo!

