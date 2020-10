Cómo chatear en Instagram desde tu PC

La red social Instagram, propiedad de Facebook, sigue siendo una de las más utilizadas en la actualidad, y que ha cumplido hace muy poco diez años desde que comenzara a ofrecernos la posibilidad de hacer originales fotos de formato cuadrado con distintos filtros. En este tiempo la red social se ha completado con muchas características que entonces nadie hubiera esperado en una app de fotografía, como la posibilidad de chatear desde la propia aplicación con otros contactos de la red social. Unos chats que no solo podemos escribir desde el móvil, sino también desde el PC con el método que os contamos a continuación.

Así puedes chatear desde un PC

Aunque Instagram tiene una versión que podemos visitar desde el navegador web, y hasta ahora contaba con muchas limitaciones, que han desaparecido hace algún tiempo con interesantes actualizaciones de la app online. De hecho podemos acceder a los chats y escribir a otras personas aunque lo hagamos desde el navegador web de un ordenador, ya sea de sobremesa o portátil. Así que desde este cliente web oficial de Instagram ya es posible chatear con toda tranquilidad. Para ello lo que debemos hacer es entrar en la web de Instagram.com donde debemos identificarnos con nuestra cuenta de Instagram, si tenemos varias, siempre desde la que queremos enviar los mensajes, y donde lógicamente tenemos a esos contactos con los que queremos hablar.

Instagram Direct online | Tecnoxplora

Una vez dentro debemos pulsar sobre el icono de “Direct”, el segundo en la parte superior derecha, junto al de la Home de la aplicación. Una vez que pulsamos podemos ver la interfaz de envío de mensajes. En la parte izquierda tenemos un icono para componer el nuevo mensaje. Cuando lo pulsamos debemos elegir en la parte inferior cuál es el contacto con el que queremos hablar. Una vez que lo seleccionamos pulsamos sobre “siguiente” y pasamos a escribir el mensaje. La interfaz es muy similar a la de la versión móvil, aunque lógicamente adaptada a la versión web.

A su vez esta interfaz es muy sencilla de utilizar, y funciona como la de cualquier otra app de mensajería, con un campo para escribir el mensaje y los iconos para adjuntar imágenes o los emoji.

Con una extensión de Chrome

Otra alternativa, si no quieres utilizar la versión oficial y además contar con características extra, es la de App for Instagram with Direct. Una extensión de Chrome con la que además de poder acceder a los mensajes de Direct, podemos hacer otras cosas, como Zoom sobre las imágenes, que normalmente se muestran con un tamaño reducido.

App for Instagram with Direct | ig-web.net

Además ofrece un funcionamiento en ventana emergente, que sin duda es ideal para utilizar mientras hacemos otras cosas con el terminal, como trabajar o navegar por la red. Por tanto con estas dos herramientas, la versión oficial y la extensión, tenemos la posibilidad de chatear con otros usuarios de la misma manera que lo haríamos desde el móvil, con una interfaz adaptada a la pantalla grande de nuestro monitor. Sin duda la forma más cómoda de chatear, con un teclado físico a mano.