Los modos noche o nocturnos no es que se hayan puesto de moda, es que son muy necesarios en un entorno como el móvil, donde es necesario paralizar el brillo de las pantallas móviles, que pueden ser especialmente perjudiciales para nuestros ojos. Por tanto, estos modos están completamente justificados, y rara es la app o sistema operativo que no cuenta con uno de estos modos ya, o que no lo está desarrollando ya. Y Telegram hace tiempo que nos deleita con este modo noche para proteger nuestra vista cuando estamos chateando en un entorno oscuro. Pues bien, os contamos lo sencillo que es activar este modo de manera automática, sin tener que estar pendiente de él.

Olvídate de activar el modo oscuro

La aplicación de mensajería Instagram sin duda se ha convertido en una de las grandes alternativas a WhatsApp. Porque sencillamente podemos afirmar que es una app mejor que la de Facebook, si hándicap es que la usan muchas menos personas, pero aun así cada vez tiene más repercusión y es utilizada por más usuarios. En este caso, Instagram ya cuenta con un modo noche, que se puede activar de manera manual en los ajustes de la aplicación. Para ello debemos entrar en estos ajustes de Telegram, pulsando sobre las tres rayas horizontales en la parte superior izquierda.

Los tres ajustes clave del modo oscuro en Telegram | Tecnoxplora

Ahora dentro de los ajustes volvemos a pulsar sobre los “ajustes del chat” para poder acceder a multitud de funciones relacionadas con la manera en que disfrutamos de la interfaz de la app de mensajería. Para activar el modo oscuro debemos pulsar sobre el tema oscuro de la aplicación, que es el mismo que se puede activar después de forma automática. Esta opción la tenemos un poco más abajo, debajo de la vista de la lista de chats. La primera opción que vemos es precisamente la de “Modo nocturno automático” que es la que debemos activar desde el menú. Desde este menú podemos activarlo o desactívalo pulsando el deslizante lateral. Pero si pulsamos sobre la propia opción, a la izquierda del botón, podemos ajustar el funcionamiento del modo nocturno automático. Este se puede activar bien porque hayamos programado una hora de inicio y final, pudiendo elegir que se active al anochecer y se desactive al amanecer, según las coordenadas de nuestra ubicación. De hecho tendremos que dar nuestro permiso a la app para acceder a la ubicación. O también podemos hacerlo cuando nuestro entorno sea lo suficientemente oscuro.

En esta ocasión no se activará si por ejemplo ya ha anochecido pero estás en una sala iluminada. Lo hará solo en el caso de que alrededor nuestro no haya prácticamente luz, que es donde realmente es necesario uno de estos modos nocturnos. Por tanto como podéis ver hay muchas formas de activar este modo, y todas ellas automáticas, para que nos olvidemos de estar activando este modo de manera manual, lo que es sin duda alguna un engorro. Desde luego esta es una de esas funciones en las que Telegram demuestra que va muy por delante de WhatsApp en casi todos los aspectos.