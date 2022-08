Los Círculos de Twitter ya están aquí, ¿sabes para qué sirven?

Si hay una red social envuelta en la polémica durante los últimos meses, esa ha sido la de Twitter. Sobre todo, gracias a Elon Musk, que ha estado a punto de comprarla en una operación millonaria. Mientras tanto Twitter sigue trabajando para hacer lo más atractivo posible su uso, y ahora lo hacen con una nueva funcionalidad que nos parece bastante interesante. Se trata de los Círculos de Twitter, que busca segmentar de una manera más eficiente el objetivo de nuestros tuits, para que su alcance sea mucho más certero de lo que lo es en la actualidad. Una característica que acaba de anunciar la red social y que ya está llegando poco a poco a todos los usuarios.

¿En qué consiste?

Sobre todo, es una función que da a los usuarios más opciones de personalización de sus publicaciones. En lugar de soltarlas a lo desconocido, llegando a miles de personas de las que muchas veces no sabemos nada y no conocemos sus posibles reacciones Con los Círculos de Twitter vamos a poder disfrutar de una experiencia en este sentido mucho más personalizada. Así, ahora antes de hacer una publicación dentro de esta red social, vamos a poder elegir compartirla con todas las personas a las que seguimos, o bien con un círculo más reducido de hasta 150 personas. Por tanto, una publicación pasa de ser masiva, llegando a miles de personas, a ser algo mucho más personal, alcanzando solo a ese número de seguidores.

Estos círculos pueden crearse bajo cualquier criterio que se nos ocurra. Y algo muy importante, ninguna de las personas que te siguen sabrán si están dentro de un círculo, o si ya no lo están en el caso de que las saquemos de él, por lo que es una actividad totalmente anónima en este sentido, que nos ayuda a manejar mejor la forma en que llegamos a las personas. Por otro lado, quien responda a un tuit publicado en un Círculo, lo hará siempre en privado, por lo que las comunicaciones dentro de estos siempre se realizarán en la más estricta intimidad. Al final se trata de tener un círculo de personas cercanas, de confianza, a las que no te importa compartir cierta información porque sabes que no van a polemizar, o porque se trata de un público al que le gusta especialmente una temática.

Los nuevos Círculos | Twitter

Es una función que nos permite así segmentar a nuestra audiencia dentro de la red social. Por tanto, desde ya, los usuarios de Twitter en iOS, Android y en la versión web, van a poder ver esta nueva opción cuando se dispongan a publicar un nuevo tuit. Hacerlo de la manera tradicional, o bien limitarla a ese círculo que hemos creado anteriormente. Este no tiene que ser de 150 personas, sino que podrán formarlo 10, 20 o las que nos parezca bien dentro de ese límite. Cuando un tuit se envíe a uno de nuestros círculos, se podrá identificar con una insignia verde, que solo veremos nosotros, ya que como os decíamos antes ser parte de un círculo es algo que solo sabremos nosotros, y no los integrantes de este.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo saber de forma rápida quién te deja de seguir en Twitter