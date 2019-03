Cada tuit de Cristiano Ronaldo vale diez veces más que uno de Pau Gasol

Cada tuit de Cristiano Ronaldo vale, a efectos publicitarios, 53.177 euros. Es decir, diez veces más que cualquier frase de 140 caracteres que, por ejemplo, lanzaran en Twitter Pau Gasol (5.929 euros) o Fernando Alonso (4.363 euros).

El futbolista del Real Madrid cuenta con más de 24,1 millones de seguidores en la red social del pájaro azul. Y los más de 53.000 euros por tuit sería la cantidad que estaría dispuesta a pagar una marca por publicitarse en el timeline del jugador portugués del Real Madrid.

De esta manera, cuando Ronaldo presentó en Twitter su nueva línea de ropa interior o promocionó una app para móviles, estos mensajes tendrían, al menos, ese coste publicitario implícito.

Pieces from my #cr7underwear collection will be some of my Christmas gifts.See the whole range http://t.co/pNFRl7zF8G pic.twitter.com/7SVaOhiUci