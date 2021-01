Así puedes saber en Signal si han leído tus mensajes, como en WhatsApp

Sin duda es la app de mensajería de moda, al menos desde hace unos días. Como se suele decir, a río revuelto ganancia de pescadores. Y eso es precisamente lo que está haciendo la app respecto de los problemas por los que está atravesando WhatsApp, consecuencia del cambio en las condiciones de uso, que tendremos que aceptar si o si antes del 8 de febrero para poder seguir utilizando la app. Unas nuevas condiciones de uso que implican ceder a Facebook nuestros datos generados fuera de los chats, y que estos sean tratados por terceras apps del grupo. Algo que aunque no tendría efecto en Europa está generando mucha alarma entre los usuarios, que se están pasando en muchos casos a apps como Signal. Y si tenías dudas de si una de las funciones estrella se encuentra en Signal, sí, puedes respirar tranquilo.

¿Cómo se activan los comprobantes de lectura?

Pues bien, la app de mensajería de Signal se caracteriza por contar con unas características similares a WhatsApp, pero aderezadas con mucha más seguridad y privacidad. Una de las más interesantes son los acuses de recibo y leído de los mensajes. Algo similar al doble check de WhatsApp, que como sabéis dependiendo del tipo de entrega y lectura se muestra con un tic o dos de color gris o azul. Cuando se muestra uno gris es que se ha enviado el mensaje al servidor, dos grises es que se ha entregado al receptor, y dos azules es que ha sido leído por el destinatario.

Pues bien, Signal cuenta con un sistema similar, aunque en lugar de checks de estos colores se muestran otros redondos que pueden ser de color blanco o gris. Cuando vemos dos blancos es que se ha entregado el mensaje. Y cuando hay dos checks de color gris, quiere decir que se ha leído.

Pues en Signal es algo sencillo, y de hecho deberían estarlo por defecto. Pero si no es así lo único que debes hacer es lo siguiente:

Entra en los ajustes de Signal

Pulsa sobre “Privacidad”

Selecciona “Notificaciones de lectura”

Esa última es la función que hay que activar pulsando el deslizante. Una vez que lo hacemos veremos cómo al enviar los mensajes aparecen estos comprobantes de que se han entregado y leído. Ahora bien, si queremos evitar sepan cuándo hemos leído un mensaje, no tenemos más que seguir el camino inverso, y desactivar esta funcionalidad para que ya no se muestren estos comprobantes. Como veis si os pasáis a WhatsApp vais a poder comprobar también cuándo se han leído los mensajes en las dos direcciones. Al igual que en la app de Facebook, si desactivamos esta funcionalidad no podremos ver los comprobantes cuando enviamos mensajes a otras personas.