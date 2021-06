Así puedes ocultarle tus stories de Instagram a otro usuario

Las redes sociales son grandes plataformas donde conocer gente, chatear con amigos, intercambiar opiniones o publicar fotografías. Sin embargo, hay ocasiones en las que no queremos que ciertas personas vean nuestras publicaciones. En el vídeo te enseñamos cómo ocultarle tus historias de Instagram a alguien para impedir que las vea.

El proceso es muy sencillo. En primer lugar, deberás tener instalada en tu dispositivo móvil la aplicación de Instagram. Una vez abierta, accede a la cámara de la aplicación como si fueras a tomar una fotografía. Selecciona el icono de la rueda, situado en la parte superior izquierda de la pantalla, que te redireccionará a la configuración de la cámara. A continuación, busca la opción `Ocultar historia a´ y selecciónala para elegir, entre todos tus seguidores y demás usuarios de Instagram, a quién quieres bloquear tus historias.

De esta forma, cualquier contacto al que hayas bloqueado no podrá ver tus historias de Instagram, pero sí darle like a tus fotos, comentar en ellas, o mandarte mensajes. Esta opción sólo impide que una persona en concreto no pueda ver el contenido de tus historias.

Si, por el contrario, ya has bloqueado a alguien tus historias y ahora quieres desbloquearlo para que vuelva a tener acceso a tu contenido, el proceso es igual de sencillo. Accede a la cámara y selecciona el icono de la rueda, de la misma forma que se indicó anteriormente, y presiona la opción `Ocultar historia a´. Te aparecerá una lista de usuarios a los que has bloqueado tus historias con un tick azul. Para desbloquear a alguien, bastará con retirar este tick del nombre del usuario que quieras y esa persona ya podrá ver de nuevo tus historias de Instagram.

Cómo saber si es a ti a quien le han ocultado las historias

Puede darse la circunstancia de que otro usuario de Instagram te bloquee a ti sus historias por algún motivo. La red social no ofrece ninguna forma concreta de ver qué personas te han ocultado sus historias, pero sí hay ciertas formas de saberlo.

La forma más sencilla es pedirle a otra persona, amigo o familiar, que acceda a la cuenta de esa persona y mire si ha subido alguna historia. Si a tu amigo sí le aparece la historia desde su perfil y a ti no, lo más probable es que esa persona te haya impedido ver el contenido de sus historias.

Otra opción es visitar el perfil de esa persona desde una ventana de buscador de incógnito, aunque este método sólo funcionará si la cuenta de Instagram en cuestión no es privada. Accediendo al perfil abierto de una persona mediante una ventana de incógnito, te aparecerán las historias que haya subido en las últimas 24 horas. Por tanto, si desde tu propia cuenta no puedes ver este contenido, esa persona te habrá bloqueado las historias.

Por supuesto, siempre puedes optar por la opción más rápida, que es preguntarle directamente a esa persona si te ha bloqueado el contenido de sus historias.

