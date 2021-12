Así puedes compartir tu Instagram Playback 2021 con tus mejores Stories

Cada año que pasa esperamos ciertos rituales a finales del año, concretamente en el mes de diciembre. Y es que es un momento de recapitular, echar la mirada atrás, y ver lo que nos ha deparado el año. Par ello lo mejor es conocer lo más popular del año en cuanto a Stories, y compartirlo con nuestros círculos más cercanos. Es el caso de Spotify o Google, que han ido desvelando en los últimos días las canciones y búsquedas más populares del año. Ahora le toca el turno a Instagram, que como en el caso de Spotify, dota a sus clientes de una herramienta para poder saber cuáles han sido sus publicaciones más populares de este año.

Así funciona esta herramienta

Son muchas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder compartir nuestras publicaciones más populares, en este caso de la propia red social. Esta de analizará nuestra cuenta, y nos mostrará las nueve publicaciones en forma de Stories más populares de este 2021. Y son nueve porque el objetivo es que podamos compartir de la manera más sencilla con otras personas estas publicaciones, agrupándose todas a su vez en otra Storie con las más populares a lo largo de este año. Usarlo es muy sencillo, y solo vamos a tener que descargar entrar en nuestra app de Instagram, ya sea en iOS como en Android.

El botón para acceder a estas Stories | Instagram

Estas se muestran a Storie, y que nos permite mostrar de un vistazo nuestro año 2021 a los demás. Podremos hacer una publicación dentro de Instagram con esta Storie, o bien compartirlo con quien queramos a través de las vías habituales para estos contenidos. Ya sabéis, gracias a los diferentes accesos directos del menú de compartir del teléfono. Esta es una herramienta que encontraremos al entrar en Instagram, en la parte superior de nuestro feed. Eso sí, aparecerá si somos normalmente activos publicando Stories, porque de lo contrario, no habrá publicaciones de entre las que elegir las más populares del año.

Si no hay publicaciones, o no las suficientes, es evidente que no será posible crear esta publicación, y por tanto lo más normal es que no veamos el acceso directo a esta nueva herramienta. Por tanto, será más sencillo que nunca hacer un repaso de las Stories que más han gustado a nuestros seguidores, para poder compartirlas con los demás, y por qué no, presumir de la aceptación que han tenido. Eso sí, aunque Instagram nos haga la mayor parte del trabajo, podremos añadirle otros elementos, personalizándola con stickers que nos parezcan apropiados, o también añadiendo nuevas Stories, o borrarlas si creemos que no deberían estar ahí.

Así que, aunque Instagram nos cree esta Storie, podremos darle nuestro toque personal, porque es evidente que la red social no siempre va a tener en cuenta el contexto en el que fueron creadas, ahí estaremos nosotros para darle ese aspecto único y personal. Otra alternativa si no queremos publicar estas Stories, es la de crear nuestro propio Top Nine, con las nueve publicaciones más populares del año en la red social, para compartirlas.