Así puedes actualizar tus contactos de Signal con las fotos de tu agenda en el móvil

Signal se ha convertido sin duda en una de las apps de mensajería más populares. Sobre todo por el trasvase de usuarios que están dejando WhatsApp para huir de sus nuevas condiciones de uso, que no han sido del agrado de muchos. Esto ha llevado a la app de mensajería a contar con más usuarios que nunca y ha vivido en sus propias carnes las consecuencias de este crecimiento en sus servidores. Y aunque no es la app más completa de todas, ya que se centra sobre todo en la seguridad, sí que nos ofrece algunas opciones interesantes para poder personalizar nuestra experiencia en la aplicación.

Recupera las fotos de tus contactos

Signal como cualquier otra app de mensajería se surte de nuestros contactos para poder entablar las conversaciones con otras personas. Y si has notado al entrar en la app que no aparecen las fotos de tus contactos, hay una solución sencilla, ya que Signal cuenta con un ajuste específico para ello. Por tanto te contamos cómo recuperar esas fotos de los contactos que veías en tu cuenta de WhatsApp. Por defecto Signal no muestra las fotos de nuestros contactos tal y como las tenemos almacenadas en nuestra agenda del teléfono, por lo que hay una forma de revertir esto y que sean las mismas fotos que nosotros hemos añadido a cada uno de ellos las que aparezcan.

Sincronizando los contactos y sus fotos | Tecnoxplora

Para ello debemos activar este ajuste en la app de Signal:

Entra en la app

Pulsa sobre tu foto de perfil

Selecciona “Chats”

Activa la función “Usar fotos de la libreta de contactos”

Una vez que activamos esta función cuando volvamos a nuestra sala de chats vamos a ver cómo las fotos de los perfiles cambian por completo y se sustituyen por las que tenemos configuradas en nuestra agenda de contactos. Por lo tanto aquellas conversaciones de contactos que no tengamos almacenados no mostrarán ninguna foto, y quedarán en blanco. Por tanto la consecuencia directa es que veremos las fotos de nuestros contactos, pero las de quienes no lo son no se mostrarán porque sencillamente no las tenemos configuradas en nuestra agenda del teléfono.

De esta manera se actualizarán todas las fotos y las veremos tal y como nosotros las hemos asignado a la agenda del terminal. Eso sí, lo mejor hubiera sido poder contar con un modo mixto en el que se mostraran tanto las fotos de la agenda, como las que tienen configuradas los usuarios que no son nuestros contactos. Pero vamos, lo normal es que nos preocupe básicamente ver las fotos de quienes son realmente nuestros contactos. Una función interesante que puede ayudarnos a contar con una experiencia en Signal más familiar que nos facilite la transición desde apps como WhatsApp a esta nueva función, que no solo debe ser segura, sino también vistosa.