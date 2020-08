Apple también castiga a Facebook presuntamente por informar sobre la comisión del 30%

La polémica está servida de nuevo. Tras los problemas que está sufriendo Epic frente a Apple por la comisión que los de Cupertino cobran de las transacciones en su tienda, ahora parece ser Facebook la que está en el ojo del huracán. Y también por un tema relacionado con esta comisión del 30% que amenaza con atragantársele a Apple. Como sabéis, todo aquel que publica en la App Store de Apple debe pagar esta comisión no solo por las ventas de su app, sino también por las transacciones que se producen dentro de ella. Algo de lo que quería informar Facebook a sus usuarios y que finalmente ha terminado por presuntamente enfrentar a ambos gigantes tecnológicos.

Se tensa la relación entre ambas firmas

Esto no es nuevo, y ya son varios los episodios en los que se han enfrentado la red social y Apple, el último de ellos por la llegada de iOS 14 dentro de muy poco. Ahora el problema que ha transmitido Facebook a Reuters gira alrededor de una actualización de la aplicación de Facebook, en la que se informaba a los usuarios de esta de a dónde va el dinero que pagan por las transacciones dentro de esta. En esa explicación se detalla que el 30% va a parar para pagar la comisión que cobra Apple por todas las transacciones que se hacen en su plataforma de software. Y aquí viene el problema, según Facebook la mención de ese 30% habría sido el detonante para que se impidiera la actualización.

Facebook | Foto de freestocks.org en Pexels

La diferencia es notoria en las capturas de Facebook tanto para Android como en iOS. Mientras en la primera no se detalla nada sobre la comisión, en el caso de la versión del sistema operativo de Apple sí que se detalla que parte de los ingresos van a la comisión de los de Cupertino. La red social había introducido durante el confinamiento algunas herramientas para que los pequeños negocios se reinventen y puedan potenciar sus ventas online. En esa explicación por parte de Facebook para mostrar hacia dónde van los ingresos es donde se ha incluido ese 30% de la discordia para Apple. Lógicamente no hay una confirmación como tal por parte de los de Cupertino, pero lo cierto es que para Facebook no deja de ser bastante sospechoso que la actualización se haya cancelado justo cuando aparece esta información en la red social.

Apple Store | Photo by Laurenz Heymann on Unsplash

Según Facebook ha declarado a Reuters “Ahora, más que nunca, debemos tener la opción de ayudar a entender a la gente dónde va realmente el dinero que invierten en los pequeños negocios. Por desgracia, Apple ha rechazado nuestro aviso de transparencia sobre su comisión del 30%, seguimos trabajando para hacer visible esa información dentro de la app”. Así que por estas palabras se entiende que Facebook va a seguir adelante incluyendo esta información de alguna forma en sus app y red social.