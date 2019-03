Antena 3, primer medio en España en usar los nuevos 'Moments' de Twitter

Hay ocasiones en las que una historia no puede contarse en un solo tweet. Por eso, Twitter ha creado una nueva funcionalidad llamada 'Moments'. Con esta opción se pueden agrupar varios tweets para contar una historia, aunando contenido relacionado de una forma muy visual y totalmente adaptada a dispositivos móviles, para no perderse ninguno de los detalles que realmente importan.



Antena 3 vuelve a ser pionero como primer medio en España en utilizar esta nueva herramienta que muestra cómo está siendo el primer día de rodaje de la serie 'La Catedral del Mar'. En este caso, traslada fotos de la grabación, entrevistas, información sobre los personajes, y todo el contenido que los seguidores esperan ver de esta nueva serie.



En los próximos días, seguiremos contando en nuestras redes otros 'Momentos' que no te puedes perder, para que siempre estés al tanto de las novedades que más te interesan.

Comienza el rodaje de 'La Catedral del Mar'