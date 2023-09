Se acabó el todo gratis, Elon Musk quiere que todos paguemos por usar X

El terremoto provocado por la llegada de Elon Musk a Twitter, ahora conocida como X, no ha dejado de hacer temblar a la industria tecnológica, y concretamente al segmento de las redes sociales, con un Musk totalmente desatado y decidido a cambiar de arriba abajo una de las redes más importantes y populares del mercado. Y una de las primeras decisiones que tomó el magnate fue la de aumentar el precio de su suscripción Twitter Blue para introducir en ella funciones que hasta entonces eran gratuitas. Y no se va a quedar ahí este cambio de estrategia, sino que el objetivo final de Elon Musk sería el de convertir X en una red social de pago, sea cual sea el uso que hagamos.

Nueva suscripción más económica

Lo que hemos conocido ahora es que Musk sigue adelante con su idea de convertir en una red social de pago a X, según se desprende de una conversación del propio magnate con Benjamin Netanyahu, a quien ha asegurado que la única manera de combatir los ejércitos de bots que continuamente están publicando mensajes en su red es la de introducir una suscripción de pago más asequible que sea necesaria para poder utilizar Twitter, sea cual sea nuestro nivel de implicación.

Y es que precisamente los bots son uno de los grandes quebraderos de cabeza de Musk y en general de todas las redes sociales. Estos suelen reducir significativamente la calidad de una red social, y pueden generar muchos problemas introduciendo informaciones falsas en las conversaciones y orientando el pensamiento de los usuarios, ya sea en una dirección u otra, sobre todo en los entornos políticos.

En cualquier caso, esta es la excusa, pero no hay que olvidar que el principal objetivo de Musk es convertir a X en una red social rentable, algo que no ha sido hasta ahora. Y eso pasa porque quienes la usen paguen por ello, aunque como se desprende de esta palabra se pague poco. Pero no esperamos ni mucho menos algo testimonial que podríamos entender como el pago de 99 céntimos o 1 euro con 99 céntimos, sino que mucho nos tememos que será algo más caro, más cerca de los 4 o 5 euros que se pagaba hasta hace no mucho por Twitter Blue.

Lo que es evidente es que, si esto llega a ser así, y absolutamente todos los usuarios de X tienen que pagar al mes por usar la red social, va a ser masiva la caída de usuarios activos de la red social, ya que por muy popular que sea, como muchas otras redes sociales, siempre puede ser prescindible, ya que tenemos alternativas de sobra en el mercado gratuitas. Y aunque no fuera así, el grueso de la población puede vivir perfectamente sin X.

Es de esperar que este giro en el uso de X llegue a lo largo de 2024, ya que seguramente esta filtración interesada por parte de Musk atiende a una manera de tantear el terreno respecto de un cambio tan drástico como este.