Xiaomi lanzará el móvil con cámara de 108 megapixeles más asequible del mercado

El tamaño de los sensores de las cámaras de fotos han pasado por distintas fases en los últimos años, como si de una montaña rusa se tratara, pasamos de la carrera que nos llevó a las cámaras de 40 megapíxeles, para estandarizar después las de 12 o 13 megapíxeles y dispararse en los últimos dos años hasta nada menos que 108 megapíxeles. Son varios los terminales de Xiaomi que hemos visto con este tipo de sensores enormes, pero siempre en teléfonos de gama media o media alta, con un precio de al menos 500 euros. Ahora hemos conocido que Xiaomi podría llevar estos grandes sensores a sus móviles de gama media.

Un nuevo Redmi Note 9 la equiparía

Hasta ahora hemos visto este gran sensor en móviles como el Mi Note 10, los Mi 10 o Mi 10T, todos ellos móviles de la parte alta de la gama. Ahora uno de los filtradores mejor reputados de China ha desvelado una información en la red social Weibo donde que habla de los futuros modelos de la gama media de Xiaomi, que podría ofrecer precisamente este gran sensor de cámara. De hecho menciona que Xiaomi lanzará un nuevo Redmi Note 9, que contaría con una cámara de 108 megapíxeles. Un teléfono que se lanzaría a finales de este mes de noviembre.

Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi

Aunque ha precisado que en este caso el sensor con el que contaría no sería el que montan los Mi 10 y Mi 10T, que es un Samsung ISOCELL HM1 que utiliza la gama alta de Sony, sino que sería el modelo HM2, que tiene unos píxeles más pequeños, por lo que será capaz de captar menos luz. Junto a este teléfono también se espera que haya un Redmi Note 10 que estrene una cámara de fotos con estos 108 megapíxeles. Junto a esta cámara llegaría también con el nuevo procesador Snapdragon 750G y una carga rápida de 33W.

¿El más barato con 108 megapíxeles?

Pues es bastante probable que sea así, ya que los móviles de la gama Redmi Note más avanzados, los que cuentan con mejores especificaciones, suelen llegar al mercado por un precio de alrededor de 250 euros o 300 euros como mucho. Por tanto se convertiría en el teléfono con una cámara de este tamaño más barato del mercado, con mucha diferencia. Eso sí, más megapíxeles no es sinónimo necesariamente de que la cámara haga mejores fotos. Puede ser, pero no siempre es así. En este caso, pagando 300 euros por un móvil no vamos a poder esperar las mismas fotos de un móvil con cámara de 108 megapíxeles que cueste mil euros.

Pero desde luego sí que vamos a contar con fotos mucho más grandes que las que podrían hacer un teléfono con sensores de 48 o 64 megapíxeles. Algo a lo que normalmente no se le saca partido, salvo que vayamos a reproducir la foto en gran formato, ahí sí que notaríamos la diferencia enormemente. Por tanto todo apunta a que tendremos en España un nuevo Redmi Note 9 o Note 10 con este enorme sensor fotográfico.