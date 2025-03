Varios móviles de Xiaomi terminarán su soporte en unos días, ¿cuáles?

Es ley de vida, también en la tecnología, que, tras años de servicio, un dispositivo deje de tener soporte por parte de su fabricante. Es algo que en el caso de los smartphones hasta hace muy poco tiempo había estado limitado a un par de años. Y si nos comprábamos el dispositivo un poco más tarde de su lanzamiento, este podría reducirse aún más. Y aunque eso ahora está cambiando por completo, lamentablemente todos los meses hay teléfonos en el mercado que dejan de recibir soporte. Será el caso de estos siete terminales de Xiaomi, que harán lo propio en unos días.

Sin actualizaciones tras poco más de dos años

Como decimos, ha sido el plazo habitual de actualizaciones que han brindado los fabricantes en los últimos años, el de 24 meses. Durante este tiempo estaban garantizadas las nuevas versiones de Android y en el caso de Xiaomi de su capa HyperOS o anteriormente MIUI. En algunos casos hemos visto hasta tres años de actualizaciones de seguridad, pero en pocos.

Nuevos Xiaomi 11i y 11i Hypercharge, ¿qué ofrecen nuevo? | Xiaomi

Y en este caso llegan al final de su camino hasta siete teléfonos de Xiaomi, que llegaban al mercado allá por el año 2022 más o menos. Los siete teléfonos que se quedan sin soporte son los siguientes:

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Redmi K50 Gaming

Redmi 10A

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro+ 5G

POCO F4 GT

El caso es que estos siete dispositivos han aparecido en el listado oficial de Xiaomi de dispositivos que terminan el soporte por parte de la empresa. Lo que quiere decir que en cuestión de días dejarán de recibir las actualizaciones, seguramente con la entrada de abril. Ignoramos si habrá alguna última actualización por el camino, pero lo cierto es que dejarán de tener ese soporte en cuestión de días.

¿Qué pasará ahora?

Pues la realidad es que, si estás usando el teléfono en el día a día, no deberías notar cambio alguno. Porque, aunque no lleguen las actualizaciones, lo normal es que el teléfono siga funcionando con normalidad. Obviamente pasado el tiempo, pueden empezar a aparecer algunos problemas, pero no será inmediato. Porque quedarse en una determinada versión de Android implica que con el paso del tiempo algunas aplicaciones dejen de ser compatibles con nuestro teléfono.

Y en segundo lugar, el no contar con más parches de seguridad, lo dejará vulnerable ante cualquier ataque por parte de hackers que sea un tanto sofisticado y moderno. Y es que ahora, echando la vista atrás, y con muchos móviles Android que ya ofrecen entre 4 y 7 años de actualizaciones, parece ridículo que hayamos aguantado durante tantos años con apenas dos años de soporte, en dispositivos que en muchos casos han costado más de mil euros. Afortunadamente, la presión de la Unión Europea está haciendo efecto, y cada vez más fabricantes extienden los años de soporte para sus teléfonos.