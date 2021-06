El Vivo V21 5G se estrena en España con una gran cámara selfie

La firma china Vivo lleva ya más de un año en nuestro país, donde durante este tiempo ha vendido varios de sus móviles más destacados, desde la gama de entrada hasta la media más Premium. Hoy la marca lanza un nuevo teléfono en España, el Vivo V21, un terminal que viene a situarse en la parte alta de la gama media con unas características realmente interesantes, sobre todo si te gusta hacer fotos con él. Un teléfono del que vamos a conocer su disponibilidad y precio, así como refrescar sus características.

Precio y disponibilidad

Se pone a la venta desde hoy en España en su versión de 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno, estando disponible en color azul y celeste. El precio al que se pone a la venta es de 399 euros, y podremos comprarlo en las principales superficies o puntos de venta habitual. Así que como decimos, es un móvil que viene a competir con lo más Premium de la gama media.

Vivo V21 5G | Vivo

Características del Vivo V21 5G

Estamos ante un móvil Premium, de eso no cabe duda, y no solo por prestaciones, sino también por diseño y acabados. Eso es lo que percibimos con este teléfono cerca, que además sigue las líneas de diseño habituales de la marca, con una cámara de módulo rectangular con los sensores de diferentes tamaños. La pantalla de este teléfono es AMOLED, y tiene un tamaño de 6.44 pulgadas con resolución Full HD+. Destaca por contar con una tasa de refresco de 90Hz, por lo que en este aspecto no tiene nada que envidiar a su competencia.

Vivo V21 5G | Vivo

Llega con uno de los procesadores más potentes de la gama media, el nuevo MediaTek, Dimensity 800U, que nos ofrece además conectividad 5G. Llega con 8GB de memoria RAM, así como con un almacenamiento interno de 128GB ampliable mediante tarjetas microSD. La cámara es uno de sus puntos fuertes, ya que cuenta con tres sensores, el principal de ellos con una resolución de 64 megapíxeles, le acompaña un gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Aunque sin duda lo más llamativo es la cámara de fotos frontal, que ofrece un enorme sensor de 44 megapíxeles, muy poco común en este tipo de cámaras selfie. Y menos común aún es contar con un flash LED dual en la parte frontal del teléfono para ayudar a los selfies.

La batería se antoja algo pequeña para lo que ya es un estándar hoy en día, quedándose en 4000mAh, aunque la buena noticia es que hay carga rápida de 33W, lo que permitirá cargar este teléfono al completo en apenas una hora, lo que está muy bien. Un terminal que cuenta con Wifi de doble banda, Bluetooth 5.1, conectividad 5G, GPS y un conector USB tipo C. Además tiene un lector de huellas integrado en su pantalla AMOLED, se estrena con Android 11. Un precio que podría parecer elevado, pero que recordemos es un móvil con lentes ZEISS en su cámara, y con un apartado fotográfico especialmente válido.