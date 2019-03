¿Veremos un iPhone X Rosa? Así ha sido el éxito de ese color en Apple

Recientemente han aparecido rumores de la posible llegada de un iPhone X en color rosa, con acabados dorados en sus laterales metálicos. Lo ha filtrado Ben Geskin en Twitter, incluyendo una fotografía que bien puede ser algún modelo personalizado por terceros o quizás sea realmente algo oficial que veremos dentro de poco.

No sería la primera vez que Apple hace eso: el año pasado ya vimos cómo Apple lanzaba un modelo rojo del iPhone 7 meses después del lanzamiento original de esa generación. Pero quizás lo más interesante sea el hecho de que ese próximo lanzamiento pueda ser en color rosa. Las tonalidades rosadas han tenido un éxito que ni siquiera Apple se esperaba en los dispositivos móviles de la compañía.

El color tuvo sus inicios en los iPod, hace ya años, y pasó bastante desapercibido entre el resto de colores variados en los que Apple vendía sus reproductores musicales. También podríamos incluir aquí al iPhone 5c, cuyo modelo rosa también se mostraba disimuladamente entre otros colores chillones.

El momento en el que el rosa empezó a generar debate fue cuando la compañía lo presentó con su iPhone 6S. Era la primera vez que un producto de sus gamas más altas, después de tener éxito con el color oro en el iPhone 6, se atrevía con el rosa. La noticia apareció por muchos medios y se debatió en todas partes. Y algunos decían que esa opción rosada no iba a tener éxito, pero sin llegar a decir que ha sido la opción más vendida sí que se ve mucho por la calle.

Apple no desglosa las ventas de sus iPhone por colores, pero las del color rosa fueron lo suficientemente altas como para extender ese tono a los iPad (con el lanzamiento del iPad Air 2) e incluso a los MacBook de 12 pulgadas. Algunos análisis de ese ordenador incluso utilizaban ese color como característica principal, como fue el caso del Telegraph.

Actualmente podemos encontrar el color rosa en los iPad Pro, el MacBook de 12 pulgadas, algunos modelos de los Apple Watch y en los iPhone 7 y 6s. Los iPhone 8 tienen un color rosado especial en tonalidad más perlada, que también han despertado críticas positivas.

Macbook rosa | Agencias

Por lo tanto, precisamente en un momento en el que a Apple le interesa reavivar un poco las ventas de los iPhone meses antes de que se presente la próxima generación, no sería nada raro que la compañía presente un modelo rosa para atraer a los que todavía están considerando la compra. Lo que se filtra desde proveedores asiáticos es que el iPhone X ha empezado muy bien, pero sus ventas han caído mucho más rápido de lo esperado debido a su precio alto. Así que un iPhone X en rosa le daría un empujón a esas ventas y dar un respiro a los resultados financieros de Apple mientras no llega otoño.

¿Cuál puede ser el futuro del color rosa? Pues si tiene el suficiente éxito, podríamos verlo perdurar en las futuras generaciones de los iPhone y los iPad. Y no sólo eso: no me extrañaría ver como accesorios a los que estamos acostumbrados a ver en un sólo color de repente se vendan en más colores incluyendo uno rosado. Podría ser el caso de los AirPods, que han acabado siendo un éxito inesperado. Tampoco vería raro un HomePod o un Apple Pencil rosa.

Si Apple ya vende auriculares de su gama Beats en rosa, no hay fronteras. Lo veremos a medida que la gama de accesorios de Apple vaya evolucionando.