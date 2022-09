El truco para enfriar tu móvil si tiene una pantalla AMOLED

El calor afecta negativamente a nuestros dispositivos, es uno de los factores que influyen directamente en la autonomía de las baterías. En verano debemos evitar exponer nuestros dispositivos a altas temperaturas si no queremos dañarnos. Existen varios trucos que ayudan a reducir la temperatura de nuestros dispositivos.

Baja la temperatura del móvil activando en modo oscuro

No sólo la temperatura exterior influye en el calentamiento de nuestros dispositivos, también lo hace un uso intensivo de este o la carga de la batería. No es algo extraño encontrarse con un mensaje de nuestro móvil en el que nos avisa de que la temperatura alcanzada por el mismo es demasiado alta. Para rebajar esta y evitar el sobrecalentamiento podemos activar el modo oscuro. Un modo de pantalla en el que se invierten los colores y no sólo sirve para este cometido. Este además influir positivamente en la salud de nuestros ojos reduciendo la emisión de luz azul.

Activa el tema oscuro | TecnoXplora

Mejorar la visión de la pantalla en ambientes con poca luz, puede ayudarnos a reducir la temperatura. Si tenemos en cuenta su funcionamiento, sobre todo en dispositivos con pantalla LED y OLED. Al activar este modo, la pantalla del móvil se convierte en negra y la información se muestra en blanco. De manera que todos esos pixeles están apagados, además de consumir una menor cantidad de energía hace que baje la temperatura del dispositivo. Ya que cuantos más puntos de luz encendidos mayor es la emisión de calor de nuestras pantallas. Esto es algo que hacen algunos móviles de manera automática, según el fabricante, para protegerse de las altas temperaturas.

Dependiendo de cada fabricante y la capa de personalización este ajuste lo podremos encontrar en diferentes menús. Generalmente se encuentra en los ajustes de pantalla y podemos activarlo de forma manual o programarlo para que se active y desactive en determinados momentos del día. Dell mismo modo, podemos hacer uso de este modo en determinadas aplicaciones activando el modo oscuro en cada una de ellas, si está disponible.

El sobrecalentamiento de los dispositivos es uno de sus mayores enemigos, además de agotar más rápido las baterías, afecta directamente al rendimiento del teléfono. Podemos evitar que se producto con este truco y otros como detener procesos en segundo plano de aquellas aplicaciones que no estemos usando es este momento. Esta es habitualmente una de las causantes del incremento de grados. Evitar dejar el móvil al sol o en el coche en pleno verano, algo de lo dañará considerablemente.

Una exposición al calor prolongada en el tiempo hace que sea mucho más rápido el deterioro de las pantallas y las baterías. De ahí que cuando este se produce es recomendable apagar la pantalla y esperar a que esta descienda. Pero si nos encontramos en una situación en la que no nos podemos permitir apagarla, la solución en este truco que te acabamos de contar y que permite seguir usando el móvil. Eso, si con un consumo inferior de batería y apagando sólo algunos pixeles de nuestras pantallas. De modo que conseguimos nuestro objetivo y además economizar el gasto.

