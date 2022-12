Los topes de gama de Redmi llegarían la próxima semana, ¿qué sabemos de ellos?

Hace unos días Xiaomi presentaba sus nuevos móviles de alta gama, los Xiaomi 13. Y ahora parece que su marca económica, Redmi, está cerca de hacer lo propio con la nueva generación de sus móviles K, que son los que conforman la gama alta de la marca y que este año se podrían adelantar algo más de lo habitual. Porque ahora hemos conocido los primeros detalles acerca de un posible lanzamiento en cuestión de días, y nos hemos preguntado qué es lo que ofrecerán estos móviles en el momento de presentarse.

Nuevos Redmi K60E, K60 y K60 Pro

Estos serían los tres nuevos móviles que lanzaría la marca asiática la próxima semana, según las informaciones que llegan ahora de China. Una información que no llega desde cualquier fuente, sino de uno de los filtradores más contrastados y con mejor reputación del mercado. Este ha asegurado que tendremos el Redmi K60E ocupando del K50, al K60 en el lugar del K50 Pro y el K60 Pro sustituyendo al K50G. Esto quiere decir que los diferentes modelos se ubicarán de forma diferente en la gama, y que por tanto destacarán por diferentes aspectos respecto de los modelos anteriores.

Esto quiere decir que no habrá una edición orientada al gaming para este modelo, como si hemos visto en anteriores generaciones. Y es que el propio máximo responsable de Redmi ha asegurado que no hay necesidad de lanzar uno de estos dispositivos para jugadores en 2023, por lo que entendemos que estas ediciones no habrán tenido todo el éxito esperado por la marca. Algo que tendría sentido, si tenemos en cuenta que los móviles de alta gama de los fabricantes ya ofrecen la suficiente potencia como para jugar a los juegos más exigentes sin el más mínimo problema.

Redmi K50 Pro | Xiaomi

Por supuesto el modelo Pro será el más avanzado de los tres, y llegarán con un procesador nuevo, como es el Snapdragon 8 Gen 2, el más potente que veremos en los móviles Android al menos en la primera mitad del año. En el caso del K60 estándar, tendríamos el Snaapdragon 8+ Gen 1, que ha sido el más potente de esta segunda mitad de 2022. Mientras que el K60E, un modelo más bien orientado a la gama media más premium, contará con el procesador Dimensity 8100 de MediaTek. Estos teléfonos serían oficiales la próxima semana, por lo que en apenas unos días conoceríamos todo sobre ellos.

Eso sí, como ha pasado los últimos años, estos modelos como tal no llegarán a España, al menos con esta misma denominación. Habitualmente Xiaomi ha lanzado alguno de estos modelos bajo marcas como POCO, o incluso dentro de Xiaomi como una variante más de sus topes de gama. Sea como fuere, estos Redmi K60 se seguirán caracterizando por ofrecer unas especificaciones de primer nivel a precios muy competitivos. Seguro que Digital Chat Station, el filtrador que ha desvelado estos detalles, nos ofrece más datos a lo largo de los próximos días.