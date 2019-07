Sin duda es el móvil más esperado del momento, el Xiaomi Mi A3, la tercera generación de los móviles de la firma china que cuentan con Android puro, factor que sin duda ha sido determinante para su gran éxito en occidente. Ya lo conocemos prácticamente todo de este nuevo Smartphone de Xiaomi, sobre todo si tenemos en cuenta que durante este fin de semana se han desvelado la mayoría de incógnitas que quedaban por despejar. Y lo más interesante, se espera su presentación para esta misma semana, el miércoles 17, y quien sabe, podría celebrarse también en España.

Esto es lo que conocemos del Xiaomi Mi A3

Finalmente se ha confirmado que el móvil en el que se basa el Xiaomi Mi A3 es el Xiaomi CC9e chino. Ya que este fin de semana se han podido conocer imágenes que han mostrado la caja del terminal y las primeras instantáneas reales del teléfono. Algo que ha despejado todas las dudas. Pues bien, con la identidad del Xiaomi Mi A3 clara, podemos confirmar su ficha técnica al completo, que es la que os vamos a desvelar a continuación.

Xiaomi Mi A3 | GSMArena

El nuevo Xiaomi Mi A3 contará con una pantalla de 6,01 pulgadas con resolución HD+, un aspecto que sin duda no nos esperábamos de este teléfono, ya que lo mínimo que podíamos esperar era una pantalla de Full HD+, pero esta es la pantalla que monta el Xiaomi CC9e. Por otro lado esta cuenta con un notch en la pantalla en forma de gota de agua. El procesador es el Snapdragon 665, evolución del 660 del Xiaomi Mi A2. Mientras que la memoria RAM disponible es de 4GB o 6GB y un almacenamiento interno de 64GB o 128GB.

Xiaomi Mi A3 | GSMArena

La cámara de fotos es uno de los puntos fuertes de este terminal, ya que ofrece una cámara triple, con tres sensores, uno de ellos de 48 megapíxeles, mientras que hay otros dos de 8 y 2 megapíxeles. En la parte delantera la cámara tiene un enorme sensor de 32 megapíxeles, de los más grandes que podemos encontrar en el mercado actualmente. Su batería cuenta con una gran capacidad de 4030mAh, siendo compatible con carga rápida, y proporcionando fácilmente hasta dos días de autonomía con un uso moderado. Se espera que llegue con Android 9 como sistema operativo.

Xiaomi Mi A3 | Winfuture.de

De las fotos que hemos conocido los últimos días, hemos visto distintos colores disponibles, como el color gris o el blanco que hemos visto en el CC9e. Uno de los aspectos más interesantes de este Xiaomi Mi A3 es el diseño, que al menos en su parte trasera cambia por completo. Primero porque no hay lector de huellas, ya que este se integra en la pantalla. Y en después porque la cámara de fotos cambia su orientación horizontal por otra vertical, y porque vemos un nuevo logotipo de Xiaomi, que estrena nueva fuente, dispuesto de manera vertical en la parte inferior izquierda. El logotipo de Android One también cambia por completo su diseño, pasando a ser cuadrado. Un potente móvil del que lo único que no nos encaja es una pantalla de resolución HD+.