¿Tienes un iPhone antiguo? actualízalo para utilizar correctamente Radar COVID

Cuando muchos pensábamos que la pandemia, los confinamientos o los ERTES no durarían más de unas semanas, once meses después estamos inmersos en la tercera e incipiente ola de contagios, y parece que no hubiéramos avanzado nada, ya que salvo la vacuna hay pocas noticias que nos inviten al optimismo. También contamos con una herramienta que no acaba de cristalizar en el imaginario colectivo, como es Radar COVID, la app de rastreo de contagios cuyo núcleo son responsables tanto Apple como Google. Ahora Apple ha actualizado sus modelos más veteranos gracias a una nueva versión de iOS 12, que resolverá ciertos problemas de notificaciones con la app Radar COVID.

Actualízalo ya

Aunque el pasado mes de noviembre Apple publicó iOS 12.5, una nueva versión del sistema operativo que era ahora completamente compatible con Radar COVID, en las últimas semanas hemos visto también problemas con las notificaciones de la aplicación en los teléfonos de Apple que cuentan con este sistema operativo, que básicamente son los más antiguos de la marca californiana. Ahora llega iOS 12.5.1 para resolver esos problemas con las notificaciones de positivos en la app de Radar COVID. Por tanto si quieres que la app funcione como debe en tu iPhone veterano, tendrás que optar por instalar esta actualización cuanto antes. Si no tienes la app instalada puedes pasar sin ella. Pero te recomendamos tenerla en el iPhone, ya que puede ser de gran utilidad en determinadas ocasiones.

iPhone 5 | Photo by Nicolas Thomas on Unsplash

El problema hasta ahora era que las notificaciones podían mostrarse de manera incorrecta, al no poder mostrar el idioma de perfil correctamente, algo que lógicamente no debería estar pasando con una app como esta. Una vez que se instale la actualización se podrán visualizar ahora si las notificaciones de manera correcta. Para poder realizar la actualización deberás hacer lo siguiente:

Entra en los ajustes del iPhone

Pulsa sobre “General”

Selecciona “Actualización de software”

Desde ahí podrás acceder a la actualización de iOS para tu iPhone. Recordemos que estas nuevas versiones de iOS no deberían haber llegado a los iPhone, teniendo en cuenta que estos ya agotaron sus actualizaciones ordinarias de sistema. Por tanto si utilizas normalmente uno de estos iPhone antiguos debes actualizar el sistema para poder utilizar normalmente Radar COVID. Una app que no ha tenido la acogida que hubiera gustado a las autoridades sanitarias. Y no solo porque muchos usuarios no la hayan instalado por temor a los datos que pueda recopilar.

Sino porque además muchas notificaciones de contagios no se están dando al no facilitarse a los pacientes los códigos necesarios para poder activar estas notificaciones entre personas que han estado cerca unas de otras, ya que en muchos casos depende del tipo de prueba realizada, ya sea PCR o antígenos. Pues parece que con estos últimos no se facilitan esos códigos, por lo que a esos contactos no se les rastrea. Sea como fuere si no la has instalado aún hazlo, no vas a tener problemas con la seguridad, no vas a notar cambios en el rendimiento de tu móvil, y en el peor de los casos podrás recibir notificaciones si has estado cerca de personas contagiadas, y viceversa.